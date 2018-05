Die Aktie der Deutschen Bank fällt heute erneut deutlich in den Keller und befindet sich damit als Schlusslicht im Dax. Damit rückt das 12-Monats-Tief bei 11,17 Euro wieder in greifbare Nähe. Ein bekannter Hedgefonds-Manager hatte zu Leerverkäufen (Shorts) in der Aktie geraten:"Die Deutsche Bank ist eine Problembank", sagte Steve Eisman, Chef des Hedgefonds Neuberger Berman...

