MPC Capital: STAYTOO eröffnet erstes Apartmenthaus für Studenten in Berlin DGAP-News: MPC Münchmeyer Petersen Capital AG / Schlagwort(e): Immobilien MPC Capital: STAYTOO eröffnet erstes Apartmenthaus für Studenten in Berlin (News mit Zusatzmaterial) 14.05.2018 / 17:00 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. Pressemitteilung MPC Capital: STAYTOO eröffnet erstes Apartmenthaus für Studenten in Berlin Hamburg/Berlin, 14. Mai 2018 - STAYTOO hat sein erstes Apartmenthaus in Berlin eröffnet. Das STAYTOO Berlin liegt in der Dudenstraße und bietet 154 Apartments mit Wohnflächen zwischen 17 und 24 m2. Die Mietpreise für die möblierten Wohneinheiten beginnen ab 599 Euro im Monat, variieren je nach Größe und Lage innerhalb des Gebäudes und beinhalten bereits sämtliche Nebenkosten wie Heizung, Wasser, Strom und einen Highspeed-Internetzugang. Auch die Nutzung der Fitness- und Gemeinschaftsräume ist im Preis enthalten. Die ersten Studierenden haben ihre Wohnungen bereits bezogen. Neben weiteren STAYTOO-Standorten in Bonn, Nürnberg sowie Kaiserslautern und Leipzig, hat damit nun das fünfte STAYTOO-Objekt in Deutschland eröffnet. Das Apartmenthaus wurde in Zusammenarbeit mit der HD Projektentwicklungs GmbH als Teil der Bebauung "Am Lokdepot" realisiert. Ein Spaziergang durch die Nachbarschaft zeigt die vielseitigen Reize, die Schöneberg, Kreuzberg und der Potsdamer Platz zu bieten haben. Während tagsüber der Winterfeldt-, Crelle-, Bergmann- und Yorckkiez in ihre mal edlen, mal coolen Cafés und Läden einladen, lassen die Menschen ihren Tag abends in den legendären Bars und Clubs ausklingen. Neu im STAYTOO Berlin ist das "WeWash"-Konzept für die Washing Lounge, das von der zur Bosch-Gruppe gehörenden BSH Hausgeräte GmbH beigesteuert wird. Eine App zeigt an, ob gerade Maschinen frei sind und verschickt Benachrichtigungen, sobald die Wäsche fertig ist. Das gemütliche Ambiente der Washing Lounge und eine Auswahl von diversen Kaffeespezialitäten laden zum Verweilen ein. "Wir sind stolz darauf, mit Bosch einen Partner gefunden zu haben, der mit innovativen Konzepten den Bedürfnissen unserer studentischen Mieter begegnet. Jetzt streben wir weitere Partnerschaften mit studentenrelevanten Dienstleistungen und Herstellern an", kommentiert Christian Scheuerl, Managing Director der MPC Micro Living Development GmbH. Für die Entwicklung und Vermarktung der STAYTOO-Apartments zeichnet der Hamburger Asset- und Investment-Manager MPC Capital verantwortlich. Gemeinsam mit institutionellen Investoren hat MPC Capital eine Plattform für Mikro-Apartments aufgebaut, um qualitativ hochwertigen und bezahlbaren Wohnraum für Studenten zu schaffen. Im Mittelpunkt steht dabei der Leitsatz, die Lebensbereiche Studieren, Arbeiten und Wohnen optimal miteinander zu verbinden. Alle STAYTOO-Objekte zeichnen sich durch moderne Wohnungen aus, die Raum für Individualität bieten. Gleichzeitig ermöglichen Gemeinschaftsflächen zum Lernen, Spaß haben und Chillen jederzeit den sozialen Kontakt unter den Studierenden. Über MPC Capital AG Die MPC Capital AG ist ein international agierender Asset- und Investment-Manager mit Spezialisierung auf sachwertbasierte Investitionen. Gemeinsam mit ihren Tochterunternehmen entwickelt und managt die Gesellschaft Kapitalanlagen für internationale institutionelle Investoren, Family Offices und professionelle Anleger. Der Fokus liegt auf den Asset-Klassen Real Estate, Shipping und Infrastructure. Die MPC Capital AG ist seit 2000 börsennotiert und beschäftigt konzernweit etwa 260 Mitarbeiter. Kontakt MPC Capital AG Stefan Zenker Leiter Investor Relations & Public Relations Tel. +49 (40) 380 22-4347 [IMAGE] E-Mail: s.zenker@mpc-capital.com Zusatzmaterial zur Meldung: Bild: http://newsfeed2.eqs.com/mpccapital/685515.html Bildunterschrift: STAYTOO Berlin Dudenstrasse 14.05.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: MPC Münchmeyer Petersen Capital AG Palmaille 75 22767 Hamburg Deutschland Telefon: +49 (0)40 380 22-0 Fax: +49 (0)40 380 22-4878 E-Mail: kontakt@mpc-capital.com Internet: www.mpc-capital.de ISIN: DE000A1TNWJ4 WKN: A1TNWJ Indizes: Scale 30 Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Scale), Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange Ende der Mitteilung DGAP News-Service 685515 14.05.2018

