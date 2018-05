Lauda-Königshofen - HelloFresh-Aktie: Dynamischer Ausbruch nach oben! Aktienanalyse Der Kochboxenversand boomt und bescherte dem Börsenjüngling HelloFresh (ISIN: DE000A161408, WKN: A16140, Ticker-Symbol: HFG) ausgesprochen gute Zuwächse. Doch aus den roten Zahlen ist das Unternehmen noch nicht herausgekommen, Besserung ist aber in Sicht, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de" in seiner aktuellen Veröffentlichung.

Den vollständigen Artikel lesen ...