Die Wertpapierexperten der Investmentbank Macquarie haben ihr Anlagevotum des österreichischen Stromversorgers Verbund von "Neutral" auf "Outperform" angehoben. Das Kursziel für die Papiere wurde von 25,0 Euro auf 30,0 Euro erhöht.

Die Sektorexperten des Wertpapierhauses haben ihre Ergebnisschätzungen pro Jahr um mehr als zehn Prozent nach oben korrigiert. Grund dafür sind höhere Schätzungen beim realisierten Strompreis. Für 2018 wird zudem ein deutlich höherer Ergebnisbeitrag der Netzsparte erwartet.

Obwohl Verbund mit der Vorlage der Erstquartalszahlen am 9. Mai bereits seine Erwartungen für das Gesamtjahr nach oben geschraubt hatte, hält das Macquarie-Team um Analyst Peter Crampton diese Prognosen dennoch für zu konservativ. Während vonseiten des Verbunds mit einem Konzernergebnis von 320 Mio. Euro für 2018 gerechnet wird, sehen hier die Analysten mit knapp 353 Mio. Euro immer noch Luft nach oben.

Beim Gewinn je Aktie erwarten die Experten 1,02 Euro für 2018, sowie 1,25 bzw. 1,59 Euro für die beiden Folgejahre. Ihre Dividendenschätzung je Titel beläuft sich auf 0,46 Euro für 2018, sowie 0,50 und 0,71 Euro für 2018 bzw. 2019.

Am späten Montagnachmittag notierten die Verbund-Titel an der Wiener Börse mit plus 1,33 Prozent bei 27,46 Euro.

