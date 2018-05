Masimo (NASDAQ: MASI) verkündete heute die Ergebnisse einer kürzlich veröffentlichten Studie, bei der Forscher den Nutzen von Masimo nicht-invasivem und kontinuierlichem Hämoglobin (SpHb) bei der Reduzierung der Anzahl unnötiger Bluttransfusionen bewerteten, wodurch Kosten gesenkt und die Versorgungsqualität verbessert werden.1

Bei der Studie verglichen Dr. Ribed-Sánchez und Kollegen der ETSII-Universidad Nacional de Educaíon a Distancia (UNED) von HM Hospitales und der Universität CEU San Pablo in Spanien die Transfusionsergebnisse von zwei Patientengruppen, die sich einer Traumachirurgie der Hüfte unterzogen: diejenigen, deren Hämoglobinspiegel anhand herkömmlicher invasiver Blutentnahmen gemessen wurde, und diejenigen, deren Hämoglobinspiegel kontinuierlich anhand von Masimo SpHb überwacht wurde. Das Ziel der Forscher war die Feststellung, ob es zwischen den beiden Gruppen einen Unterschied beim Prozentsatz der Patienten gab, die eine Transfusion erhielten, und der Anzahl der transfundierten Konserven pro Patient. Der Hämoglobinspiegel von 115 Patienten aus einer Kontrollgruppe wurde in Abständen anhand invasiver Blutentnahmen und einer Laboranalyse überprüft. Der Hämoglobinspiegel von 122 Patienten aus einer Versuchsgruppe wurde kontinuierlich anhand des Masimo Radical-7 Pulse CO-Oximeters mit SpHb überprüft.

Die Forscher stellten eine Abnahme des Prozentsatzes der Patienten, die eine Transfusion erhielten, von 48,7 in der Kontrollgruppe auf 45,1 in der Versuchsgruppe (SpHb) fest, was einer Reduzierung von 7,4 entspricht. Die Anzahl der transfundierten Konserven pro Patient fiel von 1,322 auf 1,156, was einer Abnahme von 12,56 entspricht. Basierend auf den durchschnittlichen Kosten einer Blutkonserve in Spanien und unter Berücksichtigung der Kosten für Sensoren wurde errechnet, dass die Reduzierung alljährlich und auf nationaler Ebene zu einer geschätzten Einsparung von 1,756 Millionen Euro und von 13.500 transfundierten Blutkonserven führen könnte.

Die Forscher kamen zu folgender Schlussfolgerung: "Die ständige Überwachung des Hämoglobinspiegels bei Operationen mit erheblichem Blutverlust reduziert die Anzahl von Bluttransfusionen erheblich. Basierend auf der Reduzierung von Transfusionen anhand dieser Messtechnologie können Gesundheitseinrichtungen ihre Kosten erheblich senken und gleichzeitig die Versorgungsqualität verbessern."

Joe Kiani, Gründer und CEO von Masimo, äußerte sich folgendermaßen: "Dies ist die fünfte SpHb-Studie, die eine Reduzierung von Bluttransfusionen nachweist,1-5 die nicht nur teuer sind, sondern auch mit Mortalität assoziiert werden. Tatsächlich waren alle sechs klinischen Beobachtungsstudien zu SpHb, die uns gegenwärtig bekannt sind, positiv.6 Zusätzlich zur Reduzierung von Bluttransfusionen zeigten drei der Studien, dass Patienten, die eine Transfusion benötigten, diese schneller erhielten."3,5,7

SpHb ist nicht dazu vorgesehen, die Blutuntersuchung im Labor zu ersetzen. Klinische Entscheidungen auf Grundlage von Erythrozyten-Transfusionen sollten nach Abwägung mindestens folgender Aspekte durch den Arzt erfolgen: Zustand des Patienten, kontinuierliches SpHb-Monitoring sowie diagnostische Laboruntersuchungen an Blutproben.

@MasimoInnovates Masimo

Literatur

Ribed-Sánchez B, González-Gaya C, Varea-Díaz S, Corbacho-Fabregat C, Pérez-Otoyza J, and Belda-Iniesta C. Economic Analysis of the Reduction of Blood Transfusions during Surgical Procedures While Continuous Hemoglobin Monitoring is Used. Sensors. 2018, 18, 1367; doi:10.3390/s18051367. Ehrenfeld J.M. et al. Continuous Non-invasive Hemoglobin Monitoring during Orthopedia Surgery: A Randomized Trial. J Blood Disorders Transf. 2014. 5:9. 2. Awada, W.N. et al. Continuous and noninvasive hemoglobin monitoring reduces red blood cell transfusion during neurosurgery: a prospective cohort study. J Clin Monit Comput. 4. Feb. 2015. Imaizumi et al. Continuous and noninvasive hemoglobin monitoring may reduce excessive intraoperative RBC transfusion. Proceedings from the 16th World Congress of Anaesthesiologists, Hong Kong. Abstract PR607. Kamal A et al. The Value of Continuous Noninvasive Hemoglobin Monitoring in Intraoperative Blood Transfusion Practice during Abdominal Cancer Surgery. Open Journal of Anesthesiology, 6, 13-19. DOI: 10.4236/ojanes.2016.63003 Published clinical studies and abstracts on Masimo SpHb can be found at http://www.masimo.com/evidence/pulse-co-oximetry/sphb/. Nathan N et al. Impact of Continuous Perioperative SpHb Monitoring. Proceedings from the 2016 ASA Annual Meeting, Chicago. Abstract A1103.

Über Masimo

Masimo (NASDAQ: MASI) ist einer der weltweiten Marktführer im Bereich innovativer nicht-invasiver Überwachungstechnologien. Unser Auftrag ist es, die Ergebnisse für Patienten zu verbessern und die Pflegekosten zu senken. 1995 hat das Unternehmen erstmals die Technologien Masimo SET Measure-through Motion and Low Perfusion für Pulsoximetrie vorgestellt. Mehrere Studien haben gezeigt, dass damit die Zahl der Fehlalarme deutlich verringert werden kann und eine präzise Überwachung mit korrekter Alarmauslösung möglich ist. Masimo SET hilft Klinikern auch nachweislich, schwere Frühgeborenen-Retinopathie bei Neugeborenen zu reduzieren,1 das CCHD-Screening bei Neugeborenen zu verbessern2 und bei Verwendung für die kontinuierliche Überwachung mit Masimo Patient SafetyNet* in postoperativen Stationen Aktivierungen und Kosten für schnelle Reaktionen zu reduzieren.3,4,5 Masimo SET wird schätzungsweise bei mehr als 100 Millionen Patienten in führenden Krankenhäusern und anderen Gesundheitseinrichtungen auf der ganzen Welt verwendet,6 darunter in 17 der Top-20-Krankenhäuser, die in der U.S. News and World Report Best Hospitals Honor Roll 2017-18 (US-amerikanische Ehrenliste der besten Krankenhäuser von U.S. News World Report) aufgeführt sind.7 2005 hat Masimo die Technologie rainbow Puls-CO-Oximetrie vorgestellt. Damit wurde eine nicht-invasive kontinuierliche Überwachung von Bestandteilen des Bluts möglich, wofür bisher invasive Verfahren erforderlich waren: Hämoglobinanteil (SpHb), Sauerstoffgehalt (SpOC), Carboxyhämoglobin (SpCO), Methämoglobin (SpMet), Pleth Variability Index (PVi) und seit kurzem Oxygen Reserve Index (ORi) zusätzlich zu SpO 2 , Pulsfrequenz und Perfusionsindex (Pi). 2014 hat Masimo mit Root eine intuitive Plattform für die Patientenüberwachung und -vernetzung mit der Schnittstelle Masimo Open Connect (MOC-9) vorgestellt, die es anderen Unternehmen ermöglicht, Root mit neuen Funktionen und Messfähigkeiten aufzurüsten. Masimo nimmt außerdem mit Produkten wie dem tragbaren Patientenüberwachungsgerät Radius-7, dem Pulsoximeter für Smartphones iSpO 2 und dem Fingerspitzen-Pulsoximeter MightySat eine aktive Führungsrolle im Bereich mHealth ein. Weitere Informationen über Masimo und seine Produkte finden Sie unter www.masimo.com. Die zu Produkten von Masimo veröffentlichten klinischen Studien finden Sie unter http://www2.masimo.com/evidence/featured-studies/feature/.

ORi hat keine FDA-510(k)-Zulassung und ist in den USA nicht verkäuflich.

*Die Nutzung des Markenzeichens Patient SafetyNet ist vom University HealthSystem Consortium lizenziert.

Literatur

Castillo A et al. Prevention of Retinopathy of Prematurity in Preterm Infants through Changes in Clinical Practice and SpO 2 Technology. Acta Paediatr. 2011 Feb;100(2):188-92. de-Wahl Granelli A et al. Impact of pulse oximetry screening on the detection of duct dependent congenital heart disease: a Swedish prospective screening study in 39,821 newborns. BMJ. 2009;8. Jan;338. Taenzer AH et al. Impact of Pulse Oximetry Surveillance on Rescue Events and Intensive Care Unit Transfers: A Before-And-After Concurrence Study. Anesthesiology. 2010; 112(2):282-287. Taenzer AH et al. Postoperative Monitoring The Dartmouth Experience. Newsletter der Anesthesia Patient Safety Foundation. Frühling-Sommer 2012. McGrath SP et al. Surveillance Monitoring Management for General Care Units: Strategy, Design, and Implementation. The Joint Commission Journal on Quality and Patient Safety. 2016 Jul;42(7):293-302. Schätzung: Masimo-Daten im Archiv. http://health.usnews.com/health-care/best-hospitals/articles/best-hospitals-honor-roll-and-overview.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Mitteilung enthält "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne von Abschnitt 27A des Securities Act von 1933 und Abschnitt 21E des Securities Exchange Act von 1934 sowie im Sinne des Private Securities Litigation Reform Act von 1995. Zu diesen zukunftsgerichteten Aussagen zählen unter anderem Aussagen zur potentiellen Effektivität von Masimo SpHb. Diese zukunftsgerichteten Aussagen gründen auf aktuellen Erwartungen zu zukünftigen, für uns relevanten Ereignissen und sind vorbehaltlich Risiken und Ungewissheiten, über die Prognosen schwierig zu treffen sind und von denen viele außerhalb unseres Einflusses liegen. Die tatsächlichen Ergebnisse könnten daher infolge diverser Risikofaktoren wesentlich und in ungünstiger Weise von den in unseren zukunftsgerichteten Aussagen gemachten abweichen. Dazu zählen unter anderem, jedoch nicht darauf beschränkt, Risiken im Zusammenhang mit unseren Annahmen über die Wiederholbarkeit der Ergebnisse klinischer Studien; Risiken im Zusammenhang mit unserer Ansicht, dass die einzigartigen nicht invasiven Messtechnologien von Masimo, einschließlich Masimo SpHb, zu positiven klinischen Ergebnissen und zur Patientensicherheit beitragen; Risiken im Zusammenhang mit unserer Ansicht, dass die für die Medizin bahnbrechenden nicht-invasiven Technologien von Masimo kostengünstige Lösungen und einzigartige Vorteile bieten; sowie weitere Faktoren, die im Abschnitt "Risikofaktoren" der aktuellen von uns bei der Securities and Exchange Commission ("SEC") eingereichten Berichte beschrieben sind. Diese erhalten Sie kostenlos auf der Website der SEC unter www.sec.gov. Obwohl wir der Ansicht sind, dass die in unseren zukunftsgerichteten Aussagen wiedergegebenen Erwartungen realistisch sind, wissen wir nicht, ob sich unsere Erwartungen als zutreffend erweisen werden. Sämtliche in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen sind in ihrer Gesamtheit ausdrücklich durch die vorausgehenden Warnhinweise eingeschränkt. Sie werden aufgefordert, sich nicht ungebührlich auf diese zukunftsgerichteten Aussagen zu verlassen, die nur für den heutigen Zeitpunkt gelten. Wir übernehmen keinerlei Verpflichtung, diese Aussagen oder die in unseren aktuellsten Berichten an die SEC enthaltenen "Risikofaktoren" zu aktualisieren, zu revidieren oder genauer darzulegen, ob aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder sonstiger Gründe, es sei denn, dies ist nach geltenden Wertpapiergesetzen erforderlich.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20180514006008/de/

Contacts:

Masimo

Evan Lamb, 949-396-3376

elamb@masimo.com