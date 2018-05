Von Manuel Priego Thimmel

FRANKFURT (Dow Jones)--Der deutsche Aktienmarkt ist am Montag mit kleinen Abgaben in die Woche gestartet. Der DAX verlor 0,2 Prozent 12.978 Punkte. Die Luft werde dünner, die globalen geopolitischen Risiken blieben und wegen der zuletzt eher schwächeren Konjunkturindikatoren seien die Märkte anfällig für Rückschläge, meinte ein Händler mit Blick auf die Gewinnstrecke von zuletzt sieben aufeinander folgenden Wochen beim DAX.

Verkauft wurden die Bankenaktien im DAX. Commerzbank verloren im Vorfeld der Geschäftszahlen am Dienstag 1,8 Prozent. Deutsche Bank büßten 1,5 Prozent ein. Hier habe möglicherweise eine Empfehlung des Investors Steve Eisman auf den Kurs gedrückt, bei der Aktie auf fallende Kurse zu spekulieren, hieß es. Eisman begründete seine Skepsis gegenüber Bloomberg mit der geringen Profitabilität und unzureichender Kapitalisierung der Bank.

Merck zogen dagegen vor der Bekanntgabe der Geschäftszahlen am Dienstag um 2,1 Prozent an. Angesichts der niedrigen Erwartungen setzten hier möglicherweise einige Anleger auf eine positive Überraschung, hieß es.

Medigene meldete die Erweiterung einer strategischen Allianz mit bluebird bio bei der Krebs-Immuntherapie. Das Biotechnologieunternehmen wird dafür eine zusätzliche Einmalzahlung in Höhe von 8 Millionen US-Dollar erhalten. Für die Aktie ging es um 9,5 Prozent nach oben. Dass es Borussia Dortmund nach einer durchwachsenen Saison knapp in die finanziell extrem lukrative Champions League geschafft hat, quittierte die Börse mit einem Plus von 3,7 Prozent.

Berg- und Talfahrt bei K+S

Nach einer schwachen Eröffnung drehten K+S im Verlauf ins Plus und schlossen 5,5 Prozent fester. Der Markt habe ohnehin mit vergleichsweise schwachen Zahlen gerechnet, im Vordergrund habe daher der bestätigte Ausblick gestanden, hieß es. Bauer stiegen trotz schwächerer Zahlen um 3,1 Prozent. Die Analysten von Warburg hoben auch positive Aspekte hervor: So habe sich der operative Cashflow auf minus 24,2 Millionen Euro von minus 38,2 Millionen trotz der geringeren Erlöse verbessert.

Für Elringklinger ging es nach der Zahlenvorlage um 5,1 Prozent nach unten. Die operative Leistung sieht laut den Analysten von Kepler enttäuschend aus. Elringklinger habe "extrem schwache Geschäftszahlen" zum ersten Quartal präsentiert, hieß es von Equinet. Das bereinigte operative Ergebnis sei um 56 Prozent zurückgegangen, die Abweichung zur Markterwartung liege damit bei nahezu 50 Prozent.

Hellofresh gewannen dagegen 7 Prozent. Das Unternehmen hat den Umsatzausblick nach oben genommen und rechnet nun mit einem Plus von 30 bis 35 Prozent statt 25 bis 30. Nach dem Quartalsausweis wuchs bei Aumann nach dem starken Kursrückgang die Hoffnung auf eine Bodenbildung. Besonders stach der Auftragseingang heraus: Aumann sprach mit Blick auf den Anstieg um 51 Prozent von einer "weiterhin dynamischen Auftragsentwicklung". Aumann gewannen 10,7 Prozent.

Umgesetzt wurden im Xetra-Handel bei den DAX-Werten rund 79,9 (Freitag: 87,7 ) Millionen Aktien im Wert von rund 2,85 (3,29) Milliarden Euro. Es gab 10 Kursgewinner, 19 -verlierer und mit Siemens eine unveränderte Aktie.

INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD DAX 12.977,71 -0,18% +0,47% DAX-Future 12.973,00 -0,23% +0,32% XDAX 12.971,46 -0,19% +0,86% MDAX 26.644,50 -0,21% +1,69% TecDAX 2.773,24 -0,23% +9,66% SDAX 12.518,43 -0,41% +5,31% zuletzt +/- Ticks Bund-Future 158,19 -73

