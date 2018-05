ZÜRICH (Dow Jones)--Der schweizerische Aktienmarkt hat am Montag hauchdünn im Plus geschlossen, aber die Marke von 9.000 Zählern zurückerobert. Zwischenzeitlich höhere Aufschläge wurden nicht gehalten. Der sich von seinen Tagestiefs erholende Franken zum Euro drückte etwas auf die Stimmung. Falkenhaft interpretierte Kommentare des französischen Notenbankchefs Villeroy de Galhau hatten die Gemeinschaftswährung zunächst noch gestützt.

Am Aktienmarkt sprachen Teilnehmer von einem insgesamt orientierungslosen Geschäft. Der SMI gewann knapp 0,1 Prozent auf 9.001 Punkte. Unter den 20 SMI-Werten standen sich 14 Kursverlierer und sechs -gewinner gegenüber. Umgesetzt wurden 37,17 (Freitag: 44,33) Millionen Aktien.

Dass der SMI überhaupt Aufschläge ins Ziel rettete, lag an Kursgewinnen der Schwergewichte aus dem Pharmasektor. Roche und Novartis gewannen jeweils 1,2 Prozent. Pharmawerte waren europaweit gesucht. In den USA hatten die Branchentitel am Freitag fest im Markt gelegen. Derzeit glaube niemand an regierungsseitige Maßnahmen in den USA zur Eindämmung der Branchengewinne, hieß es. Zudem erhöhte Kepler Cheuvreux das Kursziel für Roche. Wegen einer günstigen Wechselkursentwicklung hoben sie ihre kurzfristigen Gewinnprognosen um 1 bis 2 Prozent an. Auch die unerwartete "Gnadenfrist" für das Grippemedikament Tamiflu sei mit eingeflossen.

An der Spitze des Tableaus standen Sika mit einem Aufschlag von 1,5 Prozent. Bereits am Freitag hatte der Wert deutlich zugelegt, nachdem sich Saint-Gobain mit der Sika-Gründerfamilie Burkard auf eine Übereinkunft verständigt hatte, mit der die seit über drei Jahren schwelende Auseinandersetzung beendet wurde. Die Credit Suisse stufte die Aktie auf "Outperform" von "Neutral" hoch.

Schwach lagen Finanzwerte im Markt. UBS und Credit Suisse verloren 0,9 bzw. 1,3 Prozent, die beiden Titel folgten dem europaweiten Abwärtstrend. Im Handel wurde spekuliert, dass die Abgaben möglicherweise mit einer Leerverkaufsempfehlung für die Deutsche Bank durch den Investor Steve Eisman in Verbindung standen.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/flf/gos

(END) Dow Jones Newswires

May 14, 2018 11:57 ET (15:57 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.