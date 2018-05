Berlin (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial wird über obs versandt und ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



Aufregend prickelnd und in einem zarten rosa Gewand, brachte FEVER-TREE im vergangenen Sommer eine neue Farbnuance in die Welt des Gin & Tonic. Inspiriert durch ein historisches Rezept der britischen Royal Navy und mit hochwertiger Angosturarinde aus Südamerika veredelt, bildet dieses Tonic Water nicht nur die perfekte Grundlage für einen Pink Gin & Tonic, sondern schmeckt auch wunderbar erfrischend in leichten Aperitif-Varianten.



Das neue Tonic Water enthält natürliche Essenzen der Agosturarinde und erhält dadurch seinen auffallenden rosa Farbton und seinen bitteren Geschmack. Abgerundet wird die Komposition durch süße Aromen von Kardamom, Ingwer, Vanille sowie Piment und Chinin.



Für das neue Tonic Water haben Charles Rolls und Tim Warrillow, die beiden Gründer von FEVER-TREE, erneut die ganze Welt bereist, um die bestmöglichen Zutaten aufzuspüren. Während der Forschungen zu den historischen Ursprüngen des Tonics stießen sie auf medizinische Aufzeichnungen der Royal Navy aus dem frühen 19. Jahrhundert. Dort ist belegt, dass zur Bekämpfung von Fieber und Seekrankheit ein Tonikum aus Agosturarinde eingesetzt wurde.



Für den "perfect serve" empfiehlt FEVER-TREE eine moderne Variante des klassischen "Pink Gin & Tonic", der mit einem kräftigen, wacholderlastigen Gin serviert wird. In Großbritannien erfreut sich der "Pink G&T" schon viele Jahre großer Beliebtheit. In Begleitung mit Wermut oder einem weißen Portwein ist das Aromatic Tonic Water zudem ein leichter, erfrischender Aperitif.



UVP: 1,59 EUR für 200 ml Glas-Mehrweg-Flasche



Bezugsquelle: Im LEH sowie online z.B. Rum & Co (www.rumundco.de)



Zum Unternehmen FEVER-TREE



Mit der Einführung des Premium Indian Tonic Water in 2005 hat sich die britische Marke FEVER-TREE einen Namen als Spezialist und Vorreiter in der bis dahin stark vernachlässigten Getränkekategorie der Premium Mixer gemacht.



Vor allem der weltweite Erfolg des Gin&Tonic hat bei Verbrauchern ein Bewusstsein dafür geschaffen, dass eine hochwertige Spirituosen einen ebenso hochwertigen Filler verdient. FEVER-TREE darf sich zu Gute halten, diese Entwicklung mit dem Launch seines ersten Tonics vor zwölf Jahren angestoßen zu haben. Mit der Einführung von Aromatic Tonic wächst die Tonic Range auf sechs verschiedene Flavours für den perfekten Gin&Tonic Genuss.



Alle FEVER-TREE Mixer stehen für Top-Qualität aus hochwertigen natürlichen Zutaten. Die besonders feine Perlage sorgt auf erfrischende Weise für die harmonische Verbindung von Mixer und Spirituose.



Von der Überzeugung "If ¾ of your drink is the mixer, make sure you use the best" getrieben, haben die beiden FEVER-TREE Gründer Charles Rolls und Tim Warrillow den Mixern eine neue Bedeutung gegeben und sie aus ihrem Schattendasein hinter den Edel-Spirituosen geholt. Inzwischen werden ihre Produkte in mehr als 60 Länder verkauft.



OTS: FEVER-TREE newsroom: http://www.presseportal.de/nr/130647 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_130647.rss2



Pressekontakt: ALLE VÖGEL FLIEGEN HOCH Die PR-Agentur mit Markenverstand Claudia Scheffler Managing Director PR Danziger Str. 8 10435 Berlin Tel.: +49 30 89545252 Mobil: +49 179 742 4455 claudia@allevoegelfliegenhoch.de www.allevoegelfliegenhoch.de