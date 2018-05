Die osteuropäischen Leitindizes haben am Montag keinen gemeinsamen Nenner gefunden. Während die deutliche Kursrally vom Freitag in Budapest mit erneuten Kursgewinnen weiterging und der Handel in Moskau freundlich endete, zollten die Börsen in Warschau und Prag ihren jüngsten Kursgewinnen ein wenig Tribut.

Der Budapester Leitindex Bux stieg letztlich um 2,55 Prozent auf 38 602,89 Punkte - gestützt auf ein 4-prozentiges Kursplus bei der schwergewichtigen Aktien der OTP Bank , die überraschend starke Zahlen zum ersten Quartal vorgelegt hatte. Eine weitere Stütze waren die Anteilscheine des Ölkonzerns Mol mit einem Kursaufschlag von etwa 2 Prozent. MTelekom hingegen sackten um satte 5,5 Prozent ab.

Der russische RTS Index knüpfte mit einem Aufschlag von 0,72 Prozent an seine Gewinne der vergangenen beiden Handelstage an. Er ging in Moskau bei 1202,56 Punkten aus dem Handel - und damit auf dem höchsten Stand seit einem Monat.

In Warschau fiel der Wig-30 nach zuletzt vier freundlichen Handelstagen um 0,25 Prozent auf 2680,25 Punkte, während der breiter gefasste Wig nur knapp um 0,07 Prozent auf 60 738,69 Einheiten nachgab. Bei den Einzelwerten zogen die Aktien der Softwareholding Kernel die Blicke mit einem Kursplus von 2,66 Prozent auf sich. Die Papiere des Ölunternehmens PKN Orlen rückten um 1 Prozent vor, während jene der Energiekonzerne Energa und Tauron um 2,73 beziehungsweise 3,69 Prozent fielen.

In Prag gab der Leitindex PX um 0,25 Prozent auf 1104,33 Punkte nach. Unter den Schwergewichten verloren CEZ moderate 0,18 Prozent. Auch Finanzwerte präsentierten sich mehrheitlich schwächer: Erste Group und Moneta Money Bank etwa schlossen mit Abschlägen von bis zu 0,40 Prozent. Hingegen waren Komercni Banka mit 0,17 Prozent Plus der einzige freundliche Werte im PX./tih/he

ISIN RU000A0JPEB3 XC0009698371 XC0009655090 PL9999999375

