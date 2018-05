Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR



Moers (pta032/14.05.2018/19:00) - Erfolgreicher Abschluss der Barkapitalerhöhung der Amalphi AG



Moers, 14. Mai 2018 - Der Vorstand der amalphi ag (ISIN DE0008131350, Basic Board) gibt bekannt, dass die im Mai durchgeführte Barkapitalerhöhung erfolgreich abgeschlossen wurde. Es wurden alle zum Bezug stehenden Stück 382.293 Aktien platziert. Dem Unternehmen fließen damit brutto ca. kEuro 688 zu.



Das Grundkapital der Gesellschaft erhöht sich somit um einen Betrag von EUR 382.293,00 von Euro 2.293.758,00 auf Euro 2.676.051,00. Die Aktienstückzahl erhöht sich von Stück 2.293.758 auf insgesamt Stück 2.676.051.



(Ende)



Aussender: amalphi ag Adresse: Fritz-Peters-Straße 20, 47447 Moers Land: Deutschland Ansprechpartner: Peter Biewald Tel.: +49 2841 368660 E-Mail: ir@amalphi.de Website: www.amalphi.de



ISIN(s): DE0008131350 (Aktie) Börsen: Basic Board in Frankfurt, Freiverkehr in Düsseldorf; Freiverkehr in Berlin



Quelle: http://adhoc.pressetext.com/news/1526317200765



© pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext.adhoc. Archiv: http://adhoc.pressetext.com . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300. (END) Dow Jones NewswiresMay 14, 2018 13:00 ET (17:00 GMT)