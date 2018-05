Die Wertpapierexperten der Baader Bank haben ihr Kursziel für die Aktien des heimischen Feuerwehrausstatters Rosenbauer bei 55,0 Euro bestätigt. Die Anlageempfehlung "Hold" wurde ebenfalls beibehalten.

Im Vorfeld der Zahlenvorlage zum ersten Quartal am Dienstag geht das Analysten-Team um Christian Weiz von einer Erholung des operativen Gewinns (EBIT) für 2018 aus.

Beim Gewinn je Aktie erwartet der Baader-Analyst 3,47 Euro für 2018, sowie 4,55 Euro für 2019. Ihre Dividendenschätzung je Titel beläuft sich auf 1,10 Euro für 2018. Für 2019 wird mit einer Dividende von 1,20 Euro gerechnet.

Am Montag gingen die Rosenbauer-Titel an der Wiener Börse mit plus 1,91 Prozent bei 53,40 Euro aus dem Handel.

Analysierendes Institut Baader Bank

ISIN: AT0000922554