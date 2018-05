SOLUTIONS 30 SE,führender Lösungsanbieter für neue digitale Technologien in Europa, hat heute die Umsatzzahlen für das erste Quartal 2018 veröffentlicht.

In Millionen Euro(ungeprüft) 1. Quartal 2018 2017 YoY % Umsatz 85,2 56,1 +52% Davon Frankreich 56,7 35,5 +60 % Davon International 28,5 20,6 +39 %

Erneut starkes Quartalswachstum

Im ersten Quartal 2018 erzielte SOLUTIONS 30 konsolidierte Umsätze in Höhe von 85,2 Mio. €. Dies entspricht einem Umsatzanstieg um 52% (46% organisch) gegenüber dem Vorjahresquartal.

In Frankreich wurden im ersten Quartal 2018 Umsätze in Höhe von 56,7 Mio. € erzielt. Der Umsatzanstieg lag bei 60% (51% organisch). Diese Entwicklung basiert auf einer Verdoppelung der Glasfaseraktivitäten gegenüber dem ersten Quartal 2017 und einer weiterhin sehr soliden Geschäftsentwicklung in den Bereichen Energie und IT-Unterstützung.

Außerhalb Frankreichs stieg der Umsatz um 39% (23% organisch) auf 28,5 Mio. € gegenüber 20,6 Mio. € im ersten Quartal 2017. Insbesondere Deutschland, wo die Gruppe 45% der Auslandsumsätze erzielt, entwickelte sich - getragen von den 2017 abgeschlossenen Verträgen - sehr stark. In Italien erreichte SOLUTIONS 30 dank der Gewinnung neuer Kunden erneut eine Wachstumsrate von über 20%.

Ausblick für 2018

SOLUTIONS 30 verfolgt seine Wachstumsstrategie im Jahr 2018 mit großer Nachhaltigkeit. Am 26. April dieses Jahres gab die Gruppe die Gründung eines Gemeinschaftsunternehmens mit dem belgischen Kabelnetzbetreiber Telenet bekannt. Das neue Unternehmen verfügt über einen Service-Vertrag mit einer Laufzeit von fünf bis sieben Jahren in Höhe von 70 Mio. € pro Jahr. Die Gesellschaft wird ab dem zweiten Halbjahr 2018 voll konsolidiert. Parallel dazu nutzt SOLUTIONS 30 weiterhin seine Positionierung in strukturell wachsenden Märkten, um vorhandene Chancen zu ergreifen und neue Märkte zu erobern.

Vor diesem Hintergrund bestätigt SOLUTIONS 30 den Ausblick für das Jahr 2018 eines erneuten dynamischen und rentablen Geschäftswachstums.

Finanzkalender 2018:

24. Juli 2018 Umsatz für das zweite Quartal 2018

24. September 2018 Halbjahresergebnis 2018

6. November 2018 Umsatz für das dritte Quartal 2018

Die Veröffentlichung erfolgt jeweils nach der Schließung der Märkte Euronext Growth und XETRA, d. h. um ca. 20:00 Uhr.

Über SOLUTIONS 30

SOLUTIONS 30 (vormals PC30) ist der führende Lösungsanbieter für neue digitale Technologien in Europa. Ziel von SOLUTIONS 30 ist es, sowohl Privatpersonen als auch Geschäftskunden einen Zugang zu technologischen Neuerungen zu ermöglichen, die unser tägliches Leben verändern: Gestern die Informatik und das Internet, heute digitale Lösungen, morgen Technologien, die die Welt in Echtzeit vernetzen. Seit seiner Gründung hat SOLUTIONS 30 über ein dichtes und kundennahes Netzwerk aus rund 6.000 Technikern mehr als 10 Millionen Einsätze durchgeführt. Mit seinen Dienstleistungen ist SOLUTIONS 30 in Frankreich, Italien, Deutschland, den Niederlanden, Belgien, Luxemburg und Spanien präsent. Das Kapital von SOLUTIONS 30 gliedert sich in 24 179 812 Aktien, die mit gleichem Nominalbetrag und Stimmrechtsanteil ausgestattet sind.

SOLUTIONS 30 SE ist an der Euronext Growth notiert (ISIN FR0013188844, Kürzel ALS30) und für den französischen Aktiensparplan (PEA) für kleine und mittelgroße Unternehmen (KMU) qualifiziert.

Darüber hinaus werden die Aktien von SOLUTIONS 30 auf der elektronischen Handelsplattform XETRA und an der Frankfurter Wertpapierbörse (ISIN FR0013188844, Kürzel 30L2) gehandelt.

Indizes: MSCI Europe Small Cap | Tech40 | CAC PME.

Für weitere Informationen besuchen Sie die Website www.solutions30.com .

