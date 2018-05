Eine von Konzernchef Elon Musk angekündigter Managementumbau hat am Montag die Anleger von Tesla beunruhigt. Die Papiere des Elektroautobauers fielen in New York zuletzt um etwa 2 Prozent. Aus einer Kurzmitteilung von Musk an die Mitarbeiter geht hervor, dass die Führungsstruktur geändert werden soll, um die Kommunikation zu verbessern, Funktionen zu kombinieren und Aktivitäten loszuwerden, die laut Musk nicht "entscheidend für den Erfolg" des Unternehmens seien.

Zuvor war am Wochenende bereits bekannt geworden, dass zwei hochrangige Manager das Unternehmen - in einem Fall zumindest vorerst - verlassen. Zum Einen nimmt Produktionschef Doug Fields eine mehrwöchige Auszeit. Zum Anderen verkündete mit Matthew Schwall ein hochrangiger Manager, der bei Tesla als wichtige Schnittstelle zu den US-Regulierungsbehörden gilt, seinen Wechsel zu Waymo - einem vom Google-Mutterkonzern Alphabet gegründeten Entwickler für autonome Fahrzeuge./tih/he

