NordLB hebt Deutsche Post auf 'Kaufen' - Ziel 38 Euro

HANNOVER - Die NordLB hat Deutsche Post nach dem Kursrückgang von "Halten" auf "Kaufen" hochgestuft und das Kursziel auf 38 Euro belassen. Analyst Volker Sack riet in einer am Montag vorliegenden Studie trotz etwas enttäuschender Zahlen zum Wiedereinstieg. Er geht weiter davon aus, dass die Jahresziele erreicht werden.

Kepler Cheuvreux senkt Jenoptik auf 'Hold' - Ziel 34,50 Euro

FRANKFURT - Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat die Aktien von Jenoptik nach dem sehr guten Lauf von "Buy" auf "Hold" abgestuft, das Kursziel aber von 32,50 auf 34,50 Euro angehoben. Der Technologie- und Rüstungskonzern habe im ersten Quartal stark abgeschnitten, schrieb Analyst Craig Abbott in einer am Montag vorliegenden Studie. Abbott erhöhte seine Prognosen für das laufende und das kommende Jahr. Allerdings bräuchten die Aktien nun eine Verschnaufpause.

Commerzbank senkt Ströer auf 'Hold' - Ziel 65 Euro

FRANKFURT - Die Commerzbank hat Ströer nach den jüngsten Kursgewinnen von "Buy" auf "Hold" abgestuft, das Kursziel aber von 64 auf 65 Euro angehoben. Der Außenwerbespezialist dürfte durchwachsene Zahlen für das erste Quartal vorlegen, schrieb Analystin Sonia Rabussier in einer am Freitag vorliegenden Studie. Kurzfristig fehle es an weiteren Kurstreibern. Das Kursziel basiere nun auf den Schätzungen für 2019, begründete die Expertin die leichte Kurszielerhöhung.

CFRA hebt ArcelorMittal auf 'Buy' - Ziel 35 Euro

LONDON - Das Analysehaus CFRA hat ArcelorMittal von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 30 auf 35 Euro angehoben. Die Ergebnisse des ersten Quartals hätten aufgrund höherer Stahlpreise die Erwartungen etwas übertroffen, schrieb Analyst Ahmad Halim in einer am Montag vorliegenden Studie. Auf aktuellem Bewertungsniveau sieht der Experte ein attraktives Chance/Risiko-Verhältnis.

Merrill Lynch hebt UPS auf 'Buy' und Ziel auf 144 Dollar

NEW YORK - Die US-Investmentbank Merrill Lynch hat UPS von "Neutral" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 120 auf 144 US-Dollar angehoben. Die Pläne zur Neuausrichtung des Logistikkonzerns könnten für diesen den Wendepunkt bedeuten, schrieb Analyst Ken Hoexter in einer am Montag vorliegenden Studie. Er blickt optimistisch auf eine mögliche Margenverbesserung - und orientiert sich dabei auch an den Erfolgen, die Konkurrent Fedex im Jahr 2013 mit einem ähnlichen Strategieprogramm verbucht habe.

JPMorgan senkt Xerox auf 'Neutral'

NEW YORK - Die US-Bank JPMorgan hat Xerox nach der Absage der Übernahme durch Fujifilm von "Overweight" auf "Neutral" abgestuft. Das Kursziel wurde zugleich auf 38 US-Dollar belassen. Die kurzfristigen Risiken nach dem Ende der geplanten Fusion seien nun größer geworden, schrieb Analyst Paul Coster in einer am Montag vorliegenden Studie. Der neue Verwaltungsrat des US-amerikanischen IT-Konzerns dürfte in den kommenden Monaten wohl kein alternatives Kaufangebot für Xerox erhalten.

Deutsche Bank senkt Ziel für HeidelbergCement auf 98 Euro - 'Buy'

FRANKFURT - Die Deutsche Bank hat das Kursziel für HeidelbergCement nach Zahlen zum ersten Quartal von 102,50 auf 98 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Kennziffern seien klar schlechter als von ihm erwartet ausgefallen, schrieb Analyst Xavier Marchand in einer am Montag vorliegenden Studie. Das operative Ergebnis (Ebitda) des Baustoffkonzerns für das zweite Jahresviertel sollte die Anleger aber wieder erfreuen.

Berenberg senkt Ziel für Henkel auf 131 Euro - 'Buy'

HAMBURG - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Henkel von 133 auf 131 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Die Sparte "Beauty Care" mache zwar weniger als 20 Prozent des Umsatzes aus, drücke aber weiterhin auf die Stimmung für die Aktien des Konsumgüterkonzerns, schrieb Analyst James Targett in einer am Montag vorliegenden Studie. Dabei entwickele sich das Kerngeschäft mit Haarkosmetika mindestens so gut wie das der Wettbewerber.

DZ Bank hebt fairen Wert für K+S auf 23,10 Euro - 'Halten'

FRANKFURT - Die DZ Bank hat den fairen Wert für K+S nach Zahlen zum ersten Quartal von 22,20 auf 23,10 Euro angehoben und die Einstufung auf "Halten" belassen. Das Auftaktquartal sei für den Salz- und Düngemittelkonzern durch ein schwächeres Salzgeschäft geprägt gewesen, schrieb Analyst Heinz Müller in einer am Montag vorliegenden Studie. Er rechne jedoch in diesem Jahr nicht mit Produktionsbeschränkungen und senke daher die Risikokomponente in seinem Modell.

JPMorgan hebt Ziel für Deutsche Pfandbriefbank an - 'Neutral'

NEW YORK - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Deutsche Pfandbriefbank nach Quartalszahlen von 12,60 auf 13,50 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Er habe seine Schätzungen an die höheren Erträge und Rückstellungen angepasst, die Prognosen für das bereinigte Ergebnis je Aktie (EPS) aber nicht verändert, schrieb Analyst Kian Abouhossein in einer am Montag im Tagesverlauf aktualisierten Studie. Das neue Kursziel für die Aktie des Immobilienfinanzierers begründete er mit dem weiter in die Zukunft verschobenen Bewertungszeitraum.

