US-Staatsanleihen sind am Montag überwiegend mit leichten Kursverlusten in die neue Handelswoche gestartet. Marktteilnehmer begründeten das vor allem mit einer anhaltenden Rally an den Aktienmärkten, vor deren Hintergrund die Rentenpapiere der USA keinen großen Andrang verspürten.Außerdem wurde auch auf schwache Vorgaben ...

