Nachlassende Spannungen im Handelskonflikt mit China haben dem Dow Jones Industrial am Montag den achten Gewinntag in Folge beschert. Der Leitindex legte am Ende um 0,27 Prozent auf 24 899,41 Punkte zu. Dabei brachte er aber nur einen Teil seiner zeitweise noch größeren Gewinne über die Ziellinie: In der Spitze hatte er sich erstmals seit zwei Monaten wieder bis auf wenige Punkte der Marke von 25 000 Zählern genähert.

Händlern zufolge wird das Angebot von Donald Trump, bei der Rettung des chinesischen Smartphone-Herstellers ZTE zu helfen, als Zeichen der Entspannung im Handelsstreit gewertet. Auch aus China scheint es parallel beschwichtigende Signale zu geben: Kreisen zufolge sind die dortigen Kartellwächter dazu bereit, die auf Eis liegende Prüfung der Übernahme des Chipkonzerns NXP durch den US-Konkurrenten Qualcomm wieder aufzunehmen.

Der breit gefasste S&P 500 stand zur Schlussglocke mit einem knappen Plus von 0,09 Prozent auf 2730,13 Punkte im grünen Bereich. Der Technologiewerte-Index Nasdaq 100 rückte am Montag um 0,17 Prozent auf 6964,37 Punkte vor. In der Spitze hatte er sogar kurz über die 7000er-Marke geschaut./tih/he

