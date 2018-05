FRANKFURT (Dow Jones)--Laut einem Händler von Lang & Schwarz hat sich das nachbörsliche Geschäft mit deutschen Aktien vornehmlich um Hella und Mutares gedreht, wobei bei letzteren "ordentlich was umgegangen" sei. Der Automobilzulieferer Hella prüft eine Trennung vom Großhandelsgeschäft. Die Titel wurden daraufhin 0,8 Prozent fester gestellt. Mutares bringt die Tochter STS Group an die Börse. Die Preisspanne wurde auf 26 bis 32 Euro je Aktie festgelegt. Mutares wurden 0,6 Prozent schwächer getaxt. "Die Aktie wurde aber auf beiden Seiten gehandelt", so der Marktteilnehmer.

=== XDAX* DAX Veränderung 22.00 Uhr 17.35 Uhr 12.972 12.978 -0,1% ===

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

May 14, 2018 16:32 ET (20:32 GMT)

