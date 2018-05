Der Dax hat die Verluste der letzten Monate nahezu wieder wett gemacht, während die Aktie der Commerzbank zwar ebenfalls zulegen konnte, doch leider noch lange nicht in dem Ausmaß, dass Anleger darüber erfreut sein könnten. Doch immerhin wurde die Abwärtsbewegung in Form einer Bodenbildung gestoppt und seitdem verläuft der Kurs in einer engen Seitwärtsrange von 0,50 Euro. Mehrmals wurde schon versucht, die Oberkante des Kanals zu durchbrechen. Aktuell läuft wieder ein derartiges Bemühen, welches ... (Stefan Klotter)

