Im vergangenen Jahr mussten viele Anleger an der Börse teils herbe Verluste einstecken. Breite Indizes verloren zweistellig. Vom Umfeld steigender Zinsen profitierten in der Finanzbranche auch nicht alle Unternehmen. Zu den Top-Performern gehörte hingegen die Commerzbank. Im neuen Jahr könnte es schwieriger werden die Peers abzuhängen. Mut macht aktuell das Chartbild.Zwar haben sich die Wachstumsprognosen für Deutschland und die Eurozone zuletzt wieder stetig aufgehellt. Eine Rezession ist in beiden ...

