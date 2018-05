Für den Kamerahersteller GoPro sieht es weiterhin schlecht aus. Einst handelte es sich noch um einen gefeierten Star an der Börse, doch heutzutage sind die Action-Kameras kaum noch gefragt. Es ist eine Problematik, die sich GoPro auch mit anderen Kamera-Herstellern teilt. Viele Nutzer sind schlicht zufrieden mit den Kameras, die sie ständig in ihren Handys und Smartphones mit sich führen. Auch wenn GoPro in Form von Werbekampagnen, neuen Produkten und Entlassungswellen viel versuchte, um die ... (Robert Sasse)

