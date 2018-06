Das Übernahmekarussell in der Biotech-Branche ist längst angelaufen und könnte sich in nächster Zeit weiter beschleunigen. Der Grund: Die großen Pharmaunternehmen müssen ihre Pipeline aufpolieren, da mehr Patente ablaufen als neue hinzukommen. Für den Investor ergeben sich dadurch enorme Chancen. Wie die französische Investmentbank Bryan, Garnier & Co in einer Studie ermittelt hat, sind die Übernahmeprämien im Biotech-Sektor so groß wie in keinem anderen Segment des gesamten Gesundheitsmarktes: 54 Prozent betrug der Aufschlag 2017 im Schnitt auf den Börsenkurs einen Monat vor Bekanntgabe der Übernahme.

