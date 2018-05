CONSUS Real Estate AG: Verkauf von Gewerbeimmobilien führt zu rd. 68,2 Mio. Euro Nettozufluss und signifikantem Gewinn DGAP-Ad-hoc: CONSUS Real Estate AG / Schlagwort(e): Immobilien/Verkauf CONSUS Real Estate AG: Verkauf von Gewerbeimmobilien führt zu rd. 68,2 Mio. Euro Nettozufluss und signifikantem Gewinn 15.05.2018 / 05:57 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. Consus Real Estate AG ("CONSUS", ISIN DE000A2DA414), hat heute 8 Gewerbeimmobilien mit einem Gesamtwert ("GAV") von rd.148 Mio. Euro an einen institutionellen Investor verkauft. Der Verkauf der Immobilien führt zu einem Nettozufluss auf Basis des vorläufigen Kaufpreises in Höhe von rd. 68,2 Mio. Euro und zu einem signifikanten Buchgewinn. Die korrespondierende annualisierte Nettokaltmiete der verkauften Immobilien ist ca. 10 Mio. Euro. Die realisierten Mittelzuflüsse werden für allgemeine betriebliche Zwecke einschließlich von Investitionen in die Expansion des Projektentwicklungsgeschäfts verwendet. Pressekontakt: RUECKERCONSULT GmbH Peter Dietze-Felberg Wallstrasse 16, D-10179 Berlin +49 (0)30 28 44 987-62 consus@rueckerconsult.de CONSUS Real Estate AG Andreas Steyer, COO und Head of IP/IR a.steyer@consus.ag Informationen und Erläuterungen des Emittenten zu dieser Mitteilung: Über CONSUS Real Estate AG Die CONSUS Real Estate AG ('CONSUS') mit Hauptsitz in Berlin, Deutschland, ist mit dem Projektentwickler CG Gruppe ein führender Wohnimmobilienentwickler in neun großen deutschen Städten. CONSUS konzentriert sich auf und hat einen starken Track-Record an institutionellen Forward Sales sowie Digitalisierung und industrieller Serienfertigung entlang der gesamten Wertschöpfungskette der Projektentwicklung. Die Entwicklungsaktivitäten werden durch ein diversifiziertes renditestarkes Bestandsportfolio deutscher Gewerbeimmobilien ergänzt. Die Aktie der Consus Real Estate AG ist im m:access, dem Mittelstandsportal der Börse München, gelistet und wird ebenfalls über Xetra in Frankfurt gehandelt 15.05.2018 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: CONSUS Real Estate AG Kurfürstendamm 188-189 10707 Berlin Deutschland Telefon: +49 (0)30 965 357 90 300 E-Mail: info@consus.ag Internet: www.consus.ag ISIN: DE000A2DA414 WKN: A2DA41 Börsen: Freiverkehr in Frankfurt, München (m:access) Ende der Mitteilung DGAP News-Service 685737 15.05.2018 CET/CEST

ISIN DE000A2DA414

AXC0028 2018-05-15/05:57