FACEBOOK - Angesichts des Datenskandals bei Facebook hat sich die Bundesdatenschutzbeauftragte Andrea Voßhoff für eine umfassende Regulierung des weltgrößten Online-Netzwerks ausgesprochen. "Der jüngste Vorfall wirft eine grundlegende Frage auf: Wie gehen wir mit der Datenmacht von Unternehmen wie Facebook um?", sagte Voßhoff. Das betreffe eben nicht nur den Datenschutz. "Wir müssen uns auch unter kartell- und wettbewerbsrechtlichen Gesichtspunkten damit auseinandersetzen und nach dem Verbraucherschutz fragen", mahnte die Datenschützerin und fügte hinzu: "Wir brauchen hier rechtsbereichsübergreifend eine bessere Regulierung." (Handelsblatt S. 9)

PORSCHE - Der Stuttgarter Autobauer Porsche gründet eine Stiftung, die vor allem in den Bereichen Bildung und Soziales sowie in der Kinder- und Jugendförderung aktiv werden soll. Dies kündigten Vorstandschef Oliver Blume und Betriebsratschef Uwe Hück in einem Interview an. Blume sagte, sich sozial zu engagieren, habe bei Porsche eine lange Tradition. Mit der Stiftung stärke der Konzern sein bisheriges Engagement auf Dauer und mache es unabhängig vom unternehmerischen Tagesgeschäft. Dazu müsse zunächst ein Kapitalstock aufgebaut werden. Dieses Jahr flössen 10 Millionen Euro in die Stiftung, 2019 folge nochmal der gleiche Betrag. (Stuttgarter Zeitung und Stuttgarter Nachrichten)

SAP - Das Produktportfolio des Softwarekonzerns SAP ist nach etlichen Übernahmen für die Kunden unübersichtlich geworden. Nun sortiert SAP-Chef Bill McDermott den Konzern unter dem Label "One SAP" neu. Das bringt jedoch das Organigramm des Unternehmens kräftig durcheinander. (Handelsblatt S. 22)

DEUTSCHE BANK - Die Deutsche Bank verkleinert die Führungsgremien im Investment Banking und Massengeschäft. In einer internen Mitteilung hat der stellvertretende Vorstandsvorsitzende Garth Ritchie 20 Personen als Mitglieder des Executive Committee der Corporate & Investment Bank berufen, zwölf weniger als bisher. "Wir wollen unsere Erträge und Gewinne steigern und werden daher unsere Kosten noch schneller senken als bislang geplant", kündigte er an. Die Bank müsse Entscheidungen schneller treffen. Deswegen habe er die Führungsstruktur gestrafft. Am Montagabend informierte die Bank intern zudem über die Zusammensetzung des Führungsgremiums ihrer Privat- und Firmenkundenbank. Die Zahl der Mitglieder dort sinkt von 24 auf 16. (Börsen-Zeitung S. 3)

DEUTSCHE BANK - Die Deutsche Bank kauft erstmals ein junges Finanztechnologieunternehmen komplett. Die Bank übernimmt Quantiguous Solutions, ein indisches Fintech, das auf IT-Schnittstellen spezialisiert ist, bestätigte John Gibbons, der Chef des Transaction Bankings der Deutschen Bank, dem Handelsblatt. "Indien ist einer der innovativsten und am schnellsten wachsenden Markt für Fintechs weltweit. Neue Ideen und technologische Neuerungen sehen wir dort als erstes." (Handelsblatt S. 33)

BILFINGER - Der Industriedienstleister Bilfinger erhebt schwere Vorwürfe gegen seine ehemalige Führung - darunter auch Hessens ehemaliger Ministerpräsident Roland Koch. Zwölf Ex-Vorstände sollen mindestens 120 Millionen Euro Schadensersatz leisten. (Handelsblatt S. 16)

