TLG IMMOBILIEN steigert FFO um rd. 50 % und Mieterlöse um rd. 40 %

TLG IMMOBILIEN steigert FFO um rd. 50 % und Mieterlöse um rd. 40 % - Signifikantes Mieterlöswachstum um 40,1 % auf EUR 55,0 Mio. im Vorjahresvergleich - Funds from Operations steigen im ersten Quartal 2018 um 49,8 % auf EUR 31,6 Mio., bzw. um 6,9 % auf EUR 0,31 je Aktie, im Vergleich zum ersten Quartal 2017 - EPRA Net Asset Value beträgt EUR 22,09 je Aktie zum 31. März 2018 - In 2018 Übernahme bzw. Ankauf von Büroimmobilien in Mannheim, Eschborn, Hamburg und einem Nahversorgungszentrum in Rostock mit einem Gesamtinvestitionsvolumen von EUR 143,3 Mio. Berlin, 15. Mai 2018 - Die TLG IMMOBILIEN ist erfolgreich in das neue Jahr gestartet. Der heute veröffentlichte Bericht über das erste Quartal 2018 weist Mieterlöse in Höhe von rd. EUR 55,0 Mio. aus. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum ist dies ein Zuwachs um 40,1 % (Q1/2017: EUR 39,2 Mio.). Die für den Konzern wesentliche Kennzahl Funds from Operations (FFO) stieg überproportional um 49,8 % auf EUR 31,6 Mio. (Q1/2017: EUR 21,1 Mio.), was vor allem auf das höhere Ergebnis aus Vermietung und Verpachtung, bedingt durch den Ankauf von Immobilien sowie die Übernahme der WCM, zurückzuführen ist. Die FFO je Aktie betrugen zum Stichtag EUR 0,31 (Q1/2017: EUR 0,29) und lagen damit trotz der erhöhten Aktienanzahl durch die 2017 erfolgten Barkapitalerhöhungen und die Kapitalerhöhung im Zuge der WCM-Übernahme über dem Niveau der Vergleichsperiode 2017. Die Leerstandsquote nach EPRA stieg im Vergleich zum Jahresendwert 2017 im Gesamtportfolio leicht um 0,2 Prozentpunkte auf lediglich 3,8 %. Die durchschnittliche Restlaufzeit der Mietverträge (WALT) im Portfolio der TLG IMMOBILIEN lag zum 31. März 2018 bei 6,1 Jahren und damit 0,2 Jahre unter dem Wert zum 31. Dezember 2017. Im ersten Quartal 2018 stieg der EPRA Net Asset Value (EPRA NAV). Er beträgt je Aktie zum 31. März 2018 EUR 22,09 (31.12.2017: EUR 21,84). Die Finanzierungsstruktur der TLG IMMOBILIEN weist zum Berichtsstichtag einen Verschuldungsgrad (Net LTV) von 39,6 % auf (31.12.2017: 39,2 %). Die durchschnittlichen zahlungswirksamen Fremdkapitalkosten der Gesellschaft betrugen 1,83 %. Das zinstragende Fremdkapital wies zum 31. März 2018 eine durchschnittliche Restlaufzeit von 6,1 Jahren auf. Im ersten Quartal 2018 stieg der Wert des Immobilienportfolios um 2,2 % auf EUR 3.477 Mio., was im Wesentlichen auf den Zugang zweier Büroimmobilien in Mannheim und Eschborn und eines Nahversorgungszentrums in Rostock im ersten Quartal in Höhe von EUR 80,7 Mio. zurückzuführen ist. Ferner wurde kürzlich das Bürohaus "Office 3001" in Hamburg-Altona mit dem Ankermieter Reemtsma Cigarettenfabrik GmbH erworben. Der Nutzen-Lasten-Wechsel ist für Juli 2018 geplant ( Details hier). "Wir konnten abermals einen erfolgreichen Jahresauftakt verzeichnen: Die FFO stiegen im Vorjahresvergleich von EUR 21,1 Mio. auf EUR 31,6 Mio., der Wert des Immobilienportfolios wurde durch neue Objekte um rd. EUR 76,0 Mio. gesteigert und der Verschuldungsgrad ist mit 39,6 % weiterhin auf solidem Niveau. Gleichzeitig stehen uns ausreichende Mittel zur Verfügung, um unseren Portfolioausbau auch zukünftig weiter zu verfolgen", sagt Peter Finkbeiner, Mitglied des Vorstandes der TLG IMMOBILIEN AG. "Mit der Übernahme der drei Immobilien in Mannheim, Eschborn und Rostock in den Bestand sowie mit dem kürzlich bekannt gegebenen Ankauf einer Büroimmobilie in Hamburg, können wir unser Portfolio entsprechend unserer Investitionsstrategie weiter erfolgreich ausbauen", sagt Niclas Karoff, Mitglied des Vorstandes der TLG IMMOBILIEN AG. AKTUELLER QUARTALSFINANZBERICHT www.tlg.de > Investor Relations > Finanzberichte & Präsentationen WEBCAST ZU DEN QUARTALSZAHLEN HEUTE AB CA. 10 UHR www.tlg.de KONZERNKENNZAHLEN NACH IFRS Ertragskennzahlen Ein- 01.01.2018- 01.01.2017- Verände- heit 31.03.2018 31.03.2017 rung in % Mieterlöse TEUR 54.967 39.229 40,1 Ergebnis aus Vermietung TEUR 47.591 34.394 38,4 und Verpachtung (NOI) Konzernjahresperiodenergeb- TEUR 19.717 15.709 25,5 nis Funds from Operations TEUR 31.648 21.126 49,8 (FFO) FFO je Aktie1 EUR 0,31 0,29 6,9 Bilanzkennzahlen Ein- 31.03.2018 31.03.2017 Verände- heit rung in % Als Finanzinvestition TEUR 3.465.835 3.383.259 2,4 gehaltene Immobilien Zahlungsmittel und TEUR 164.384 201.476 -18,4 Zahlungsmitteläquivalente Bilanzsumme TEUR 3.860.856 3.835.748 0,7 Eigenkapital TEUR 1.955.969 1.936.560 1,0 Eigenkapitalquote % 50,7 50,5 0,2 Pkt. Zinstragende TEUR 1.539.889 1.541.692 -0,1 Verbindlichkeiten Nettoverschuldung TEUR 1.375.505 1.340.216 2,6 Net LTV² % 39,6 39,2 0,4 Pkt. EPRA NAV TEUR 2.260.973 2.228.512 1,5 EPRA NAV pro Aktie1 EUR 22,09 21,84 1,1 Portfoliokennzahlen Ein- 31.03.2018 31.12.2017 Verände- heit rung in % Immobilienwert3 TEUR 3.476.592 3.400.582 2,2 Immobilien An- 425 426 -1 zahl Jahresnettokaltmiete4 TEUR 219.864 214.057 2,7 Mietrendite in % 6,3 6,3 0,0 Pkt. EPRA Leerstandsquote in % 3,8 3,6 0,2 Pkt. WALT in 6,1 6,3 -0,2 Jah- Jahre ren Durchschnittsmiete EUR/m- 10,12 10,05 0,7 ² 1 Anzahl der Aktien gesamt zum Stichtag 31. Dezember 2017: 102,0 Mio., zum 31. März 2018: 102,3 Mio. Die gewichtete durchschnittliche Anzahl Aktien betrug in den ersten drei Monaten 2017 71,9 Mio. und in den ersten drei Monaten 2018 102,1 Mio. Aktien. 2 Berechnung: Nettoverschuldung geteilt durch Immobilienvermögen 3 Gemäß bilanzierten Werten nach IAS 40, IAS 2, IAS 16, IFRS 5 4 Die Jahresnettokaltmiete berechnet sich anhand der zum Stichtag vereinbarten annualisierten Miete - ohne Berücksichtigung von mietfreien Zeiten. KONTAKT Christoph Wilhelm Sven Annutsch Unternehmenskommunikation Investor Relations Telefon: +49 30 2470 6355 Telefon: +49 30 2470 6089 E-Mail: [1]christoph.wilhelm@tlg.de E-Mail: [1]sven.annutsch@tlg.de 1. mailto:christoph.wilhelm@tlg.de 1. mailto:sven.annutsch@tlg.de ÜBER DIE TLG IMMOBILIEN AG Die börsennotierte TLG IMMOBILIEN AG ist ein führendes Unternehmen für Gewerbeimmobilien in Deutschland und steht seit mehr als 25 Jahren für Immobilienkompetenz. Die TLG IMMOBILIEN AG erzielt stabile Mieteinnahmen, verfügt über einen niedrigen Leerstand und eine sehr gute Gebäudesubstanz sowie hohe Marktexpertise durch ihre Mitarbeiter vor Ort. Als aktiver Portfolio Manager ist die TLG IMMOBILIEN AG ein Gewerbeimmobilienspezialist für Büro- und Einzelhandelsimmobilien: Sie bewirtschaftet in ihrem hochwertigen Bestand schwerpunktmäßig Büroimmobilien in Berlin, Frankfurt am Main, Dresden, Leipzig und Rostock. Darüber hinaus verfügt die Gesellschaft über ein regional diversifiziertes Portfolio an Einzelhandelsimmobilien in hoch frequentierten Mikrolagen. Es zählen weiterhin insgesamt sieben Hotels in Berlin, Dresden, Leipzig und Rostock zu ihrem Portfolio. Die Objekte der TLG IMMOBILIEN AG zeichnen sich durch gute und sehr gute Lagen und langfristige Miet- bzw. Pachtverträge aus. Zum 31. März 2018 beträgt der Immobilienwert EUR 3,5 Mrd. Der EPRA Net Asset Value je Aktie liegt bei EUR 22,09 zum Stichtag. Diese Veröffentlichung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die auf Grundlage der derzeitigen Ansichten und Annahmen des Managements der TLG IMMOBILIEN AG nach bestem Wissen erstellt wurden. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass Umsatz, Profitabilität, Zielerreichung und Ergebnisse der TLG IMMOBILIEN AG wesentlich von den ausdrücklich oder implizit in dieser Veröffentlichung genannten oder beschriebenen abweichen werden. In Anbetracht dessen sollten Personen, in deren Besitz diese Veröffentlichung gelangt, nicht auf solche zukunftsgerichteten Aussagen vertrauen. Die TLG IMMOBILIEN AG übernimmt keine Haftung oder Gewähr für solche zukunftsgerichteten Aussagen und wird sie nicht an künftige Ergebnisse und Entwicklungen anpassen. TLG IMMOBILIEN AG Hausvogteiplatz 12 10117 Berlin Deutschland Telefon: 030 - 2470 - 50 Fax: 030 - 2470 - 7337 E-Mail: kontakt@tlg.de Internet: www.tlg.de ISIN: DE000A12B8Z4 WKN: A12B8Z Indizes: SDAX Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, Stuttgart, Tradegate Exchange

