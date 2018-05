Die Privatbank Berenberg hat Aumann nach starken Ergebnissen für das erste Quartal von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel auf 70 Euro belassen. Analyst Gerhard Orgonas lobte in einer am Dienstag vorliegenden Studie zudem die bessere Berechenbarkeit des so wichtigen Geschäfts mit E-Mobilität für den auf die Autobranche spezialisierten Maschinenbauer./ag/ajx

Datum der Analyse: 14.05.2018

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

ISIN DE000A2DAM03

AXC0056 2018-05-15/07:10