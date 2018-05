M E D I E N M I T T E I L U N G

Implenia erhält Großauftrag in Deutschland - Verwaltungsgebäude mit Tiefgarage in Mannheim | Auftragsvolumen von EUR 83 Mio. (rund CHF 100 Mio.)

Dietlikon/Neu-Isenburg, 15. Mai 2018 - Implenia realisiert einen weiteren Hochbau-Großauftrag in Deutschland. In Mannheim baut die Gruppe für die GBG Mannheimer Wohnungsbaugesellschaft mbH das "Neue Technische Rathaus" im Glücksteinquartier gegenüber dem Hauptbahnhof. Das Auftragsvolumen liegt bei EUR 83 Mio. (rund CHF 100 Mio.). Baustart wird im August sein. Die Fertigstellung ist für Dezember 2020 vorgesehen.

Errichtet wird ein bezugsfertiges Verwaltungsgebäude mit Tiefgarage nach Plänen des Frankfurter Architektenbüros Schneider+Schumacher; diese hatten den 1. Preis im Generalplaner-Wettbewerb für sich entschieden. Das Bauvorhaben hat eine Geschossfläche von rund 30 000 Quadratmeter und wird Raum für gut 700 Mitarbeiter in einem attraktiven bürgernahen Serviceumfeld bieten. Das transparente Gebäudeensemble mit dem markanten zweiteiligen Hochhaus wird neben den Büros der Verwaltung auch Sitzungssäle, eine Kita sowie eine Kantine mit Großküche beherbergen.

Für den Auftragserfolg entscheidend war, dass Implenia verschiedene Spezialkompetenzen am Projekt einbringen kann: die Sondergründung wird vom Spezialtiefbau ausgeführt, als Generalunternehmer ist die erfahrene Hochbau-Niederlassung Karlsruhe federführend, für die unterschiedlich gestalteten Fassaden der Gebäudehülle wird Implenia Fassadentechnik hinzugezogen. Aus der engen Zusammenarbeit unter anderem auch mit den Fachabteilungen Hochbau Engineering und BIM resultierten verschiedene Vorschläge zur Kostenoptimierung.

"Wir haben erneut bewiesen, dass Implenia als "One Company" mit einem breiten Set an Kompetenzen aus einer Hand einen Mehrwert bietet, der von unseren Kunden geschätzt wird", sagt Dr. Matthias Jacob, Geschäftsbereichsleiter Implenia Hochbau Deutschland.

Das "Neues Technisches Rathaus" in Mannheim wird neben Büros auch Sitzungssäle, eine Kita und eine Kantine mit Großküche beherbergen. (Bild Projektwettbewerb: Schneider+Schumacher, Frankfurt)

Medienkontakt Implenia:

Maria-Isabel Kiefer

Marketing/Communications Manager

Telefon: +49 6102 45-4271

communication@implenia.com

@Impleniatweet (https://twitter.com/Impleniatweet)

Implenia ist das führende Bau- und Baudienstleistungsunternehmen der Schweiz mit einer starken Stellung im deutschen, österreichischen und skandinavischen Infrastrukturmarkt. Entstanden 2006, blickt Implenia auf eine rund 150-jährige Bautradition zurück und fasst das Know-how aus hochqualifizierten Baueinheiten unter einem Dach zu einem gesamteuropäisch agierenden Unternehmen zusammen. Das integrierte Businessmodell und die in allen Bereichen des Bauens tätigen Spezialisten erlauben es der Gruppe, ein Bauwerk über seinen gesamten Lebenszyklus zu begleiten - wirtschaftlich, integriert und kundennah. Dabei steht eine nachhaltige Balance zwischen wirtschaftlichem Erfolg sowie sozialer und ökologischer Verantwortung im Fokus.

Implenia mit Hauptsitz in Dietlikon bei Zürich beschäftigt europaweit rund 10'000 Personen und erzielte im Jahr 2017 einen Umsatz von rund 3,9 Milliarden Franken. Das Unternehmen ist an der SIX Swiss Exchange kotiert (IMPN, CH0023868554). Weitere Informationen unter www.implenia.com (http://www.implenia.com).