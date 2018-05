MAX Automation SE erzielt nach erstem Quartal 2018 neuen Rekordwert beim Auftragsbestand DGAP-News: MAX Automation SE / Schlagwort(e): Quartalsergebnis MAX Automation SE erzielt nach erstem Quartal 2018 neuen Rekordwert beim Auftragsbestand 15.05.2018 / 07:43 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. PRESSEMITTEILUNG MAX Automation SE erzielt nach erstem Quartal 2018 neuen Rekordwert beim Auftragsbestand - Erfreulich hoher Auftragsbestand von rund 233 Mio. Euro - Konzernumsatz nimmt um 4 % auf rund 91 Mio. Euro zu - Konzern-EBIT vor PPA-Abschreibungen auf 3,5 Mio. Euro rückläufig - Mehraufwendungen durch technisch anspruchsvolle, aber vielversprechende Pilotprojekte - Geschäftsführende Direktoren bestätigt Erwartungen für das Gesamtjahr 2018 Düsseldorf, 15. Mai 2018 - Die MAX Automation SE verzeichnete in den ersten drei Monaten 2018 eine insgesamt gute Geschäftsentwicklung im Rahmen der eigenen Erwartungen. Dabei erzielte der Spezialist für den Hightech-Maschinenbau den mit Abstand höchsten Auftragsbestand in der Unternehmensgeschichte. Zudem vollzog die MAX Automation mit der Mehrheitsbeteiligung an der heutigen MAX Automation (Shanghai), Ltd. und ihrer laufenden Integration in den Konzern wesentliche Fortschritte bei ihrer internationalen Wachstumsstrategie. Der konzernweite Auftragseingang erreichte im ersten Quartal den Wert von 81,4 Mio. Euro (Q1 2017: 85,8 Mio. Euro; -5,2 %). Der leichte Rückgang gegenüber dem hohen Wert im ersten Quartal des Vorjahres resultierte aus Verschiebungen von Aufträgen im Konzernbereich Industrieautomation, die schließlich im April verbucht wurden. Dabei ist auch das hohe Niveau des Vorjahreszeitraums zu berücksichtigen. Der Auftragsbestand per 31. März 2018 erreichte den Rekordwert von 232,7 Mio. Euro. Er lag somit um 21,0 % über dem Wert am gleichen Vorjahresstichtag (31. März 2017: 192,3 Mio. Euro) und um 17,1 % über dem Wert zum Ende des Vorjahres (31. Dezember 2017: 198,6 Mio. Euro). Der Konzernumsatz wuchs in den ersten drei Monaten 2018 um 4,0 % auf 90,7 Mio. Euro (Q1 2017: 87,2 Mio. Euro). Das Konzernergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) sowie vor Abschreibungen aus Kaufpreisallokationen (Purchase Price Allocation - PPA) belief sich auf 3,5 Mio. Euro nach 4,5 Mio. Euro im gleichen Vorjahreszeitraum (-23,6 %). Der Rückgang ist im Wesentlichen auf Mehraufwendungen für technisch anspruchsvolle, aber auch vielversprechende Projekte in der Industrieautomation sowie auf Integrationsaufwendungen im Zusammenhang mit der Mehrheitsbeteiligung an der MAX Automation (Shanghai), Ltd. und der Bündelung der Aktivitäten der Gruppengesellschaften IWM Automation GmbH und Rohwedder Macro Assembly GmbH zurückzuführen. Die EBIT-Marge - bezogen auf die Gesamtleistung - reduzierte sich von 4,9 % im Vergleichszeitraum des Vorjahres auf 3,5 %. Die Eigenkapitalquote belief sich per 31. März 2018 auf 38,2 % (31. Dezember 2017: 43,0 %) und lag damit weiterhin über dem langfristig angestrebten Mindestwert von 30 %. Entwicklung der Konzernbereiche Der Konzernbereich Industrieautomation entwickelte sich zu Jahresbeginn 2018 weiter auf hohem Niveau. Der Auftragsbestand des Konzernbereichs per 31. März wuchs dynamisch um 38,6 % auf 201,3 Mio. Euro und lag damit erstmals über der Marke von 200 Mio. Euro (Q1 2017: 162,7 Mio. Euro). Der Umsatz wuchs um 4,4 % auf 65,7 Mio. Euro (Q1 2017: 62,9 Mio. Euro). Das EBIT vor PPA ging aufgrund der genannten Einflussfaktoren auf 3,6 Mio. Euro zurück (Q1 2017: 3,9 Mio. Euro; -5,8 %). Die Umsatz- und Ergebnisbeiträge der MAX Automation (Shanghai), Ltd. werden erstmals zum zweiten Halbjahr in das Zahlenwerk einfließen. Der Konzernbereich Umwelttechnik mit der Gruppengesellschaft Vecoplan entwickelte sich insgesamt positiv. Der Auftragseingang nahm in den ersten drei Monaten deutlich um 12,2 % auf 27,3 Mio. Euro zu (Q1 2017: 24,3 Mio. Euro). Der Auftragsbestand per 31. März erhöhte sich um 6,3 % auf 31,4 Mio. Euro (31. März 2017: 29,6 Mio. Euro). Der Umsatz wuchs in den ersten drei Monaten auf 25,0 Mio. Euro (Q1 2017: 24,3 Mio. Euro; 2,8 %). Das EBIT vor PPA erreichte 1,4 Mio. Euro (Q1 2017: 1,5 Mio. Euro; -5,7 %). Ausblick auf das Geschäftsjahr 2018 Die geschäftsführenden Direktoren sind aufgrund des Geschäftsverlaufs in den ersten drei Monaten 2018 und insbesondere der anhaltend hohen Nachfrage grundsätzlich optimistisch für die wirtschaftliche Entwicklung des Konzerns im Gesamtjahr. Sie gehen unverändert davon aus, einen Konzernumsatz von mindestens 400 Mio. Euro (Vorjahr: 376,2 Mio. Euro) und ein Konzern-EBIT vor PPA von mindestens 26 Mio. Euro (Vorjahr: 22,2 Mio. Euro) zu erreichen. Daniel Fink, geschäftsführender Direktor (CEO) der MAX Automation SE: "Die MAX Automation ist insgesamt solide in das Geschäftsjahr 2018 gestartet. Zugleich haben wir wichtige Weichenstellungen in unserer mittelfristigen Wachstumsstrategie 2021 vorgenommen, darunter die Mehrheitsbeteiligung an der heutigen MAX Automation (Shanghai), Ltd. mit Niederlassungen an vier Standorten, die für die chinesische Automobilindustrie von großer Bedeutung sind. Im weiteren Jahresverlauf werden wir ein besonderes Augenmerk auf die weitere Integration unserer neuen Gruppengesellschaft in den Konzern legen. Dies sind jedoch Maßnahmen, die einem wesentlichen Ziel dienen: die MAX Automation international noch schlagkräftiger zu machen." Die vollständige Quartalsmitteilung für die ersten drei Monate 2018 ist auf der Internetseite der MAX Automation SE unter www.maxautomation.com im Bereich "Investor Relations" zum Download verfügbar. MAX AUTOMATION SE KONZERN-KENNZAHLEN IM ÜBERBLICK (IFRS) in Mio. EUR Q1 2018 Q1 2017 Auftragseingang 81,4 85,8 Auftragsbestand 232,7 192,3 Umsatz 90,7 87,2 EBITDA 5,2 6,2 EBIT vor PPA 3,5 4,5 EBIT nach PPA 3,0 4,0 Periodenergebnis 1,6 2,5 EBIT je Aktie vor PPA (EUR) 0,12 0,17 Ergebnis je Aktie (EUR) 0,06 0,09 * Stichtagsvergleich 31. März 2018 zu 31. März 2017 Kontakt: Frank Elsner / Frank Paschen Frank Elsner Kommunikation für Unternehmen GmbH Tel.: +49 - 5404 - 91 92 0 Fax: +49 - 5404 - 91 92 29 Über die MAX Automation SE Die MAX Automation SE (WKN: A2DA58) mit Sitz in Düsseldorf ist ein international tätiger Hightech-Maschinenbaukonzern und führender Komplettanbieter integrierter und komplexer System- und Komponentenlösungen. Das operative Geschäft gliedert sich in zwei Konzernbereiche: Im Bereich Industrieautomation agiert der Konzern durch sein umfassendes technologisches Know-how als Innovationsführer in der Entwicklung und Fertigung von integrierten und proprietären Lösungen für Produktion und Montage in den Branchen Automobilindustrie, Medizintechnik, Verpackungsautomation und Elektronikindustrie. Im Bereich Umwelttechnik entwickelt und installiert MAX Automation technologisch komplexe Anlagen für die Recycling-, Energie- und Rohstoffindustrie. www.maxautomation.com 