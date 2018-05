PROMAXIMA IMMOBILIEN AG: Geschäftsbericht 2017 und Einladung zur Generalversammlung 2018 EQS Group-Ad-hoc: PROMAXIMA IMMOBILIEN AG / Schlagwort(e): Jahresergebnis PROMAXIMA IMMOBILIEN AG: Geschäftsbericht 2017 und Einladung zur Generalversammlung 2018 15.05.2018 / 08:00 CET/CEST Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 18 KR Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. Pressemitteilung 15.05.2018 Promaxima Immobilien AG veröffentlicht Geschäftsbericht 2017 und Einladung zur Generalversammlung 2018 Luzern, 15. Mai 2018 - Die Promaxima Immobilien AG (Ticker: MAXIMA) publizierte heute den Geschäftsbericht 2017, der unter www.promaxima.ch online abrufbar ist. Der Geschäftsbericht enthält ausführliche Informationen zur strategischen und finanziellen Entwicklung der Gesellschaft, ihrer Struktur, ihren Exekutivorganen, ihrer Corporate Governance und den geleisteten Vergütungen im Jahr 2017. Die erfolgreiche Entwicklung der Gesellschaft konnte mit einem soliden Jahresgewinn von CHF 256'071.00 auch im vergangenen Jahr fortgesetzt werden und wird im Geschäftsbericht dargestellt. Der Geschäftsbericht ist in Deutsch erhältlich. Weiter veröffentlichte die Promaxima Immobilien AG heute die Einladung zur Generalversammlung 2018. Sie ist unter www.promaxima.ch/gv2017 verfügbar. Die Generalversammlung 2018 wird am 7. Juni 2018 in Luzern stattfinden. Alle Mitglieder des Verwaltungsrats stehen für eine Wiederwahl für eine Amtsdauer von einem Jahr zur Verfügung. Wichtige Daten: 18. Mai 2018 Schliessung des Aktienregisters 7. Juni 2018 Generalversammlung Kontakt Oliver Vogel, Präsident und Delegierter des Verwaltungsrates Email: investor@promaxima.ch, Tel.: +41 44 322 80 00 Über Promaxima Immobilien AG Promaxima ist eine Immobilien-Anlagegesellschaft mit Sitz in der Schweiz. Gegründet 2006, investiert das Unternehmen vorwiegend in Wohn-, Büro- und Gewerbeliegenschaften mit marktgerechten Renditen in der Schweiz. Die Aktien der Promaxima Immobilien AG (Börsensymbol: MAXIMA) sind seit dem 30. September 2016 an der BX Berne eXchange kotiert. Zusatzmaterial zur Meldung: Dokument: http://n.eqs.com/c/fncls.ssp?u=IAVPSRNQND Dokumenttitel: Promaxima Immobilien AG veröffentlicht Geschäftsbericht 2017 und Einladung zur Generalversammlung 2018 Ende der Ad-hoc-Mitteilung Sprache: Deutsch Unternehmen: PROMAXIMA IMMOBILIEN AG Bürgenstrasse 9 / C.0.2 6005 Luzern Schweiz Telefon: +41 44 322 80 00 Fax: +41 44 322 80 00 E-Mail: info@promaxima.ch Internet: www.promaxima.ch/ ISIN: CH0306782977 Valorennummer: A2APPZ Börsen: BX Berne eXchange Ende der Mitteilung EQS Group News-Service 685661 15.05.2018 CET/CEST

