FRANKFURT (Dow Jones)--Der Flughafenbetreiber Fraport hat im April in Frankfurt 5,7 Millionen Passagiere abgefertigt, ein Plus 5,8 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat. Ohne streik- und witterungsbedingte Ausfälle hätte das Wachstum bei 7,2 Prozent gelegen, teilte die Fraport AG mit. In den ersten vier Monaten des Jahres lag der Anstieg bei 8,7 Prozent. Das Frachtaufkommen in Frankfurt stieg im April um 2,1 Prozent auf 186.563 Tonnen.

Mit Blick auf die internationalen Flughäfen sprach Fraport von einem durchweg positiven Bild. Ljubljana zählte 157.837 Fluggäste, ein Zuwachs von 19,4 Prozent. Und auch die 14 griechischen Airports, die seit April 2017 neu im Portfolio sind, wiesen ein Wachstum von 10,6 Prozent auf 1,3 Millionen Fluggäste auf.

May 15, 2018 01:31 ET (05:31 GMT)

