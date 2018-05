Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Unicredit nach der Berichtssaison der italienischen Banken auf "Overweight" belassen. Die Institute hätten in ersten Quartal dank sehr niedriger Rückstellungen solide abgeschnitten, schrieb Analystin Delphine Lee in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Positiv sei insbesondere, dass sich die Finanzhäuser trotz der politischen Unsicherheiten ambitioniertere Ziele für die Reduzierung der notleidenden Kredite gesetzt hätten./la/ag Datum der Analyse: 15.05.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0004 2018-05-15/08:09

ISIN: IT0005239360