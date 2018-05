New York (ots/PRNewswire) -



Beschleuniger-Programm zur Darstellung des verbesserten Kundendienst-Erlebnisses von Orange mithilfe intelligenter Roboter



Zur kommenden Digital Transformation World (bisher TM Forum Live!) in Nizza, Frankreich, führt Prodapt ein Beschleuniger-Programm zur Darstellung robotergesteuerter Prozessautomatisierung (RPA) ein und zeigt wie sich diese in Verbindung mit anderen intelligenten Technologien einsetzen lässt, um Teilnehmern ein proaktives und personalisiertes Kundenerlebnis rund um die Uhr zu bieten und die Kundenzufriedenheit deutlich zu verbessern. Der Beschleuniger wir anlässlich des Events vom 14.-16. Mai 2018 im eigens dafür geschaffenen Bereich präsentiert.



(Logo: https://mma.prnewswire.com/media/682943/Prodapt_Logo.jpg )



Im Rahmen dieser Initiative arbeitet Prodapt mit Orange, awareX, re:infer, incognito und Blue Prism Hand in Hand, um darzustellen wie RPA wirksam eingesetzt werden kann, um so eine Lösung zu schaffen, welche die Anzahl der Kunden, die Shops von Orange mit einem Gerät aufsuchen, das nicht defekt ist, um bis zu 60 % reduziert. Die Lösung beinhaltet einen kanalübergreifenden Ansatz, welcher dem Kunden ermöglicht, das jeweils bevorzugte Kommunikationsmittel mit Orange zu nutzen. Im Rahmen der RPA von Prodapt wird sich Telebots[TM] um Beschwerden kümmern, die Nachricht durch KI-gestützte natürliche Sprachverarbeitung (NLP) entschlüsseln und schließlich eine Diagnose für Zuhause anbieten.



Orange macht sich für das Beschleuniger-Programm stark und präsentiert einen praktischen Anwendungsfall, der zeigt, wie RPA intelligente Roboter, Chatbots oder intelligente Geräte entwickeln kann, die einen durchgängigen Kundenservice ohne manuelle Eingriffe ermöglichen.



"Das Beschleuniger-Programm eignet sich ausgezeichnet, um darzustellen wie RPA die Telekommunikationsindustrie revolutionieren kann, indem es alltägliche Aufgaben automatisiert, was zu enormen Einsparungen an manuellen Stunden führt", so Pradeep Balakrishnan, Director of Robotics and Automation, Prodapt. "Mit Orange als Vorkämpfer sowie mit awareX, re:infer, incognito und Blue Prism - mit einer jeweils umfassenden Expertise in unterschiedlichen Bereichen - haben wir ein tolles Team. Ziel des Programms ist die Demonstration der unterschiedlichen Ebenen dieser innovativen Lösung, die Kundenprobleme schnell und effektiv behebt. Mit dem Beschleuniger kann die Geschäftseinheit von Orange France schätzungsweise 40 Millionen Euro einsparen und gleichzeitig den NPS um 10-15 % erhöhen."



Am 15. Mai findet von 14:30-15:00 Uhr eine Beschleuniger-Sitzung statt, die von Pradeep Balakrishnan (Director of Robotics and Automation, Prodapt) und Arnold Buddenberg, (Enterprise Digital Business & IT Transformation Architect, Orange Service Labs) veranstaltet wird.



Weitere Informationen erhalten Sie hier: http://www.prodapt.com & http://www.prodapt.com/digital-transformation-world-prodapt/



Pressekontakt: Raghavendra MG E-Mail: raghavendra.mg@prodapt.com Tel.: +91-9677040468