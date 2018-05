Zürich (awp) - Das Pharmaunternehmen Basilea hat sein Spitalantibiotikum Zevtera (Ceftobiprol) in Saudi-Arabien lanciert. Die Markteinführung erfolgt über den Partner Hikma Pharmaceuticals. Nun wolle Hikma das Produkt in weiteren Ländern im Nahen Osten und in Nordafrika einführen, teilte Basilea am Dienstag mit. Zum Umfang ...

Den vollständigen Artikel lesen ...