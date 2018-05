Bad Marienberg - Basilea Pharmaceutica AG (ISIN CH0011432447/ WKN A0B9GA) gab heute bekannt, dass ihr Partner Hikma Pharmaceuticals LLC das Spitalantibiotikum Zevtera (Ceftobiprol) in Saudi-Arabien lanciert hat. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der Pressemitteilung:Adesh Kaul, Chief Corporate Development Officer, sagte: "Wir sind sehr zufrieden mit der Lancierung von Zevtera in Saudi-Arabien. Dies ist die erste Markteinführung durch unseren Partner Hikma, einem führenden Pharmaunternehmen in der Region Naher Osten und Nordafrika. Infektionen mit Bakterien, die gegen etablierte Antibiotika resistent sind, stellen nach wie vor ein bedeutendes Gesundheitsproblem in dieser Region dar. Nach dem Markteintritt in Saudi-Arabien freuen wir uns daher darauf, dass Hikma die Verfügbarkeit von Zevtera auf weitere Länder im Nahen Osten und in Nordafrika ausdehnen wird."

