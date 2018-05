Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Evotec nach Zahlen zum ersten Quartal von 16 auf 14 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Der Wirkstoffforscher habe einen anstrengenden Jahresstart gehabt, aber auch Fortschritte in diversen Bereichen verzeichnet, schrieb Analystin Klara Fernandes in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Wegen des kurzfristig gewinnverwässernden Effekts der Übernahme des US-Unternehmens Aptuit habe sie ihre Gewinnprognosen für 2018 und 2019 reduziert, glaube aber an ein langfristig starkes Wachstum von Evotec./edh/ag Datum der Analyse: 14.05.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0008 2018-05-15/08:33

ISIN: DE0005664809