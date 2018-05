Die Aktie der Deutschen Bank hat seit Jahresauftakt 2018 ganze 26% an Wert verloren und notiert aktuell in der Nähe des 12-Monats-Tiefs vom 03. April bei 11,17 Euro. Höhere Kosten und schrumpfende Einnahmen haben der Bank zu Jahresbeginn einen Gewinneinbruch beschert. Die britische Investmentbank Barclays hat Deutsche Bank mit "Underweight" und einem Kursziel von 8 Euro in die...

