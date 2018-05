Leifheit Aktiengesellschaft: Konzernumsatz etwa auf Vorjahresniveau DGAP-News: Leifheit Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): Quartals-/Zwischenmitteilung/Quartalsergebnis Leifheit Aktiengesellschaft: Konzernumsatz etwa auf Vorjahresniveau 15.05.2018 / 08:40 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. Leifheit Aktiengesellschaft: Konzernumsatz etwa auf Vorjahresniveau * Kräftiges Wachstum in Deutschland trotz ungünstiger Wetterbedingungen * Markengeschäft im Plus * Volumengeschäft unter Vorjahr * Prognose für Umsatzwachstum und Ergebnis leicht anpasst Nassau, 15. Mai 2018 - Der Leifheit-Konzern hat das erste Quartal des Geschäftsjahres 2018 trotz ungünstiger Wetterbedingungen umsatzseitig etwa auf Vorjahresniveau abgeschlossen. Die Konzern-Umsatzerlöse lagen dabei mit 62,2 Mio EUR nur knapp unter dem Vorjahr (62,5 Mio EUR). Starkes Wachstum im deutschen Markt konnte Rückgänge in Zentral- und Osteuropa nicht vollständig kompensieren. Das Ergebnis vor Steuern und Zinsen (EBIT) gab leicht um 0,4 Mio EUR auf 4,7 Mio EUR (Vorjahr: 5,1 Mio EUR) nach. Deutschland-Geschäft mit kräftigem Wachstum Leifheit hat im ersten Quartal 2018 seine Position in Deutschland trotz der ungünstigen Wetterbedingungen im März weiter ausgebaut. Der Konzernumsatz im Heimatmarkt wuchs um 4,9 Prozent auf 30,3 Mio EUR (Vorjahr: 28,9 Mio EUR), der Anteil am Gesamtumsatz stieg auf 48,7 Prozent (Vorjahr: 46,2 Prozent). Dabei profitierte das Unternehmen insbesondere von Produktinnovationen, wie dem neuen kabellosen Leifheit Akkusauger Regulus PowerVac 2in1 oder den Soehnle Connect Produkten. Im Auslandsgeschäft verzeichnete der Konzern hingegen einen Umsatzrückgang auf 31,9 Mio EUR (Vorjahr: 33,6 Mio EUR). Das Geschäft war auf Grund fehlender Umsatzvolumina in Zentral- und Osteuropa rückläufig. Im ersten Vorjahresquartal war der Umsatz in Osteuropa durch bedeutende Markenbildungsaktivitäten stark gewachsen. Vergleichbare Programme sind für die kommenden Quartale des laufenden Geschäftsjahres geplant. Das Markengeschäft mit den Marken Leifheit und Soehnle schloss das erste Quartal 2018 mit einem leichten Umsatzplus von 0,3 Prozent bei 52,8 Mio EUR (Vorjahr: 52,7 Mio EUR) ab. Zum Wachstum trugen besonders Produktneuheiten sowie das starke Ergebnis in Deutschland und Frankreich bei. Die Produktkategorien Wäschepflege und Wellbeing konnten substanzielles Umsatzwachstum verzeichnen. Die Umsätze der Kategorien Reinigen und Küche blieben hingegen hinter dem Vorjahreswert zurück. Im deutlich kleineren Volumengeschäft, welches unter klaren Profitabilitätsgesichtspunkten geführt wird, sank der Umsatz um 4,1 Prozent auf 9,4 Mio EUR. Das starke Umsatzwachstum in Deutschland konnte dabei fehlendes Volumen bei Wäschepflegeprodukten der Marke Herby in Frankreich nicht ausgleichen. Positiv entwickelten sich hingegen die Umsätze mit Küchenprodukten von Birambeau in Frankreich sowie mit Dampfbügelprodukten aus der Kategorie Wäschepflege. Für das erste Quartal 2018 weist der Leifheit-Konzern ein EBIT von 4,7 Mio EUR (Vorjahr: 5,1 Mio EUR) aus. Der Rückgang um 0,4 Mio EUR ist auf ein niedrigeres Bruttoergebnis auf Grund von Währungseffekten und höheren Materialpreise zurückzuführen. Dies konnte durch Verbesserungen im Bereich der Vertriebs- und Verwaltungskosten nicht vollständig aufgeholt werden. Die EBIT-Marge lag mit 7,5 Prozent unter dem Vorjahreswert (8,2 Prozent) und leicht unterhalb des langfristigen Zielkorridors von 8 Prozent. Im ersten Quartal 2018 erzielte der Leifheit-Konzern nach Abzug von Steuern ein Periodenergebnis von 3,1 Mio EUR (Vorjahr: 3,4 Mio EUR). "Im ersten Quartal 2018 haben wir trotz der für unser Geschäft ungünstigen Wetterverhältnisse im März unsere Position im Kernmarkt Deutschland weiter ausgebaut und damit unser Markengeschäft gestärkt. Der Umbau unseres Vertriebs im Markengeschäft trägt erste Früchte, während unsere Produktneuheiten einen stetig wachsenden Beitrag zum Unternehmensumsatz leisten. Unser Geschäft in Zentraleuropa sowie im Fachhandel blieb jedoch zuletzt hinter unseren Erwartungen zurück. Wir implementieren zügig die Veränderungen in unserer Strategie ,Leifheit 2020' um den veränderten Marktbedingungen Rechnung zu tragen und wieder zu breiter angelegtem nachhaltigen Wachstum zurückzukehren" sagt Thomas Radke, Vorstandsvorsitzender der Leifheit AG. Prognose für 2018 leicht angepasst Für das Geschäftsjahr 2018 rechnet der Konzern mit einem Umsatzwachstum leicht unter der Prognose von rund 4 bis 5 Prozent. Nach dem vergleichsweise schwachen März, insbesondere in Zentraleuropa, wird der Vorstand die weitere Geschäftsentwicklung sehr genau analysieren und die Prognose zum Halbjahr konkretisieren. Das EBIT wird voraussichtlich am unteren Ende der Prognose von etwa 17 bis 18 Mio EUR liegen. Zusätzliche Informationen finden Sie in der Quartalsmitteilung zum 31. März 2018, die unter http://Finanzberichte.leifheit-group.com zur Verfügung steht. Über Leifheit Die 1959 gegründete Leifheit AG ist einer der führenden europäischen Markenanbieter von Haushaltsartikeln. Das Unternehmen steht für hochwertige innovative Produkte mit hohem Gebrauchsnutzen und funktionalem Design in den Bereichen Reinigen, Wäschepflege, Küche und Wellbeing. Leifheit und Soehnle zählen zu den bekanntesten Marken Deutschlands. Außer im Markengeschäft ist die Leifheit AG über ihre französischen Tochtergesellschaften Birambeau und Herby im serviceorientierten Volumengeschäft tätig. Der Leifheit-Konzern mit seinen internationalen Niederlassungen beschäftigt rund 1.100 Mitarbeiter. Weitere Informationen über Leifheit finden Sie im Internet unter www.leifheit-group.com, www.leifheit.de, www.soehnle.de. 