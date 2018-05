FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 15.05.2018 CUM KAPITALMASSNAHME UND AM 16.05.2018 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.

THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED CUM CAPITAL ADJUSTMENT ON 15.05.2018

AND EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 16.05.2018.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME

BWJ XFRA SE0000869646 BOLIDEN AB SK 2

MSK XFRA KYG608371046 MICRP.SCIEN.REGS HD-00001