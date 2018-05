Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Bilfinger nach Zahlen auf "Sell" mit einem Kursziel von 34,50 Euro belassen. Analyst Gregor Kuglitsch hob in einer ersten Reaktion am Dienstag den starken Auftragseingang des Industriedienstleisters hervor. Hierauf könnte der Markt positiv reagieren. Die Ergebnisse des ersten Quartals hätten die Erwartungen erfüllt. In den Aktienkurs sei aber bereits eine starke Erholung der Profitabilität eingepreist./ag/mis

Datum der Analyse: 15.05.2018

