Das Wertpapier der Commerzbank tendiert seit Anfang April praktisch auf der Stelle - jetzt könnte aber wieder Bewegung in die Sache kommen. Das zweitgrößte deutsche Bankinstitut hat heute frische Zahlen vorgelegt. Vorbörslich steht das Papier aber merklich unter Druck.

Die Commerzbank hat im ersten Quartal bei rückläufigen Erträgen operativ weniger verdient als im Vorjahreszeitraum. Die Bank hat ihr Schiffsfinanzierungsportfolio im Rahmen der Einführung von IFRS 9 neu bewerten müssen. Unter dem Strich verdiente die Commerzbank mit 250 Mio. Euro 9 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum. Die Markterwartungen hat die Bank aber übertroffen. Zugute kam ihr unter anderem die deutlich niedrigere Risikovorsorge. Das Ergebnis unter dem Strich stieg dank einer wesentlich niedrigeren Steuerlast als im Vorjahreszeitraum überraschend.

Schon seit Jahren bewegt sich die Aktie der Commerzbank zwischen grob 5,00 und rund 14,00 Euro auf der Oberseite seitwärts. Anhaltende Umbaumaßnahmen und Schwierigkeiten durch eine lange Phase der europäischen Nullzinspolitik belasten das Ergebnis der Bank durchweg, die heute vorgestellten Quartalszahlen dürften aber eine deutliche Reaktion der Investoren nach sich ziehen.

Short-Chance:

Ausgehend von der vorbörslichen Indikation der Commerzbank-Aktie bahnt sich zunächst ein leichterer Handelsstart an. Auf der Unterseite ist die Aktie um 10,00 Euro zunächst ganz passabel abgesichert. Erst darunter sollten sich größere Verluste einstellen und Abgaben auf das Niveau von 9,32 Euro vollziehen. Dann aber sollten Anleger auch mit einem Rückzug der Commerzbank-Aktie auf die darunter gelegene Horizontalunterstützung von 8,64 Euro zwingend einplanen. Oberhalb von 11,00 Euro erhält das Wertpapier die Möglichkeit einen Kursanstieg zunächst bis 10,93 Euro zu vollziehen. Signifikante Kurszuwächse sind aber erst über der Mehrfachhürde von mindestens 11,20 Euro zu erwarten und könnten den Wert weiter in Richtung 11,73 Euro vorantreiben.

Einstieg per Market-Short-Order: 10,59 Euro

Kursziel: 10,00 / 9,32 Euro

Stop: > 10,90 Euro

Risikogröße pro CFD: 0,31 Euro

Zeithorizont: 1 - 2 Wochen

Wochenchart:



Tageschart:



Commerzbank AG; Täglich/Wöchentlich, Örtliche Zeit (GMT+1); Kurs der Aktie zum Zeitpunkt der Erstellung der Analyse 10,59 Euro; 08:40 Uhr - Quelle: bluchart Professional Trader.

