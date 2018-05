Der Energiekonzern EnBW hat im ersten Quartal seinen operativen Gewinn dank Zuwächsen im Ökostromgeschäft und im Netzbetrieb gesteigert. Der um Sondereffekte bereinigte Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) verbesserte sich um gut ein Drittel auf 687 Mio. Euro. Der Konzern profitierte davon, dass zahlreiche neue Windräder an Land in Betrieb genommen wurden. Im Bereich Erzeugung und Handel konnte EnBW ebenfalls zulegen, nachdem das Vorjahresergebnis von außerplanmäßigen Stillstand des Kernkraftwerks Philipsburg 2 belastet gewesen war. Unter dem Strich schrumpfte der Gewinn allerdings um 64 % auf 138 Mio. Euro. Im ersten Quartal 2017 hatte EnBW den Verkauf seiner Anteile am Offshore-Windpark Hohe Seeverbucht. Man bekräftigte aber die Prognose, wonach das operative Ergebnis stabil bleiben oder um bis zu 5 % höher ausfallen soll.



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info