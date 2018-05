NYSEinstein am 15.5.2018: "Börse reagiert auf Ereignisse in Jerusalem"

Die USA haben ihre Botschaft in Israel von Tel Aviv nach Jerusalem verlegt. Das Datum ist nicht zufällig gewählt, sondern am 70. Jahrestag des Staatsgründung Israels. Die Feierlichkeiten werden von starken Protesten seitens der Palästinenser begleitet. Wie reagiert die Börse? NYSEinstein Peter Tuchman berichtet aus New York.

Der obige Text spiegelt die Meinung des jeweiligen Kolumnisten wider. Die CASMOS Media GmbH übernimmt für dessen Richtigkeit keine Verantwortung und schließt jegliche Regressansprüche aus.

Den vollständigen Artikel lesen ...