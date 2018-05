Dow Jones hat von EQS/DGAP eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

DGAP-Media / 2018-05-15 / 09:00 *FinLab AG: Innovative eID Lösung von AUTHADA geht mit deutsch-britischen FinTech ayondo live * Frankfurt am Main/Darmstadt, 15. Mai 2018 - Die Lösung zur digitalen Identifizierung von AUTHADA, einer Beteiligung der Frankfurter FinLab AG (ISIN: DE0001218063; Ticker: A7A.GR), wird erstmalig vom deutsch-britischen FinTech ayondo eingesetzt. Auf der Social Trading Plattform von ayondo können sich Nutzer an Investmentdepots erfolgreicher Trader orientieren und deren Strategien übernehmen. Dafür müssen sich Nutzer der Plattform zunächst registrieren und als reale Person identifizieren. Während Identifizierungsverfahren in Deutschland bislang sehr aufwendig waren, ist die Identifizierung mit der Lösung von AUTHADA in wenigen Sekunden vollzogen. Mit AUTHADA Ident gibt es keine Warteschlangen und das Verfahren ist rund um die Uhr verfügbar. Ortsunabhängig können Nutzer mit einem NFC-fähigen Smartphone oder Tablet, der eID ihres Personalausweises und der dazugehörigen eID-PIN ihre Identität bestätigen. Die Datenübertragung erfolgt unmittelbar und der Service von ayondo steht sofort zur Verfügung. Der Clou dabei ist, dass die AUTHADA-App datensparsam vorgeht und nur die persönlichen Daten überträgt, welche für eine rechtssichere Identifizierung gesetzlich vorgeschrieben sind. Die eID-Core Lösung der AUTHADA gewährleistet höchste Sicherheit und ist bundesweit das erste und einzige Identifizierungsverfahren, das vom Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) zertifiziert wurde. "Die Zusammenarbeit mit ayondo ist für AUTHADA ein wichtiger Meilenstein. Auf unserem Weg für ein sichereres, digitales Deutschland und für die EU setzen wir den neuen Standard", sagt Jörg Jessen, Mit-Gründer und CEO von AUTHADA. Raza Perez, CPO von ayondo, ergänzt: "Wir freuen uns, unseren Kunden zusammen mit unserem Partner AUTHADA einen sekundenschnellen und geldwäschegesetzkonformen Customer-Onboarding-Prozess mit 24/7 Verfügbarkeit anzubieten". *Über die FinLab AG:* Die börsennotierte FinLab AG (WKN 121806 / ISIN DE0001218063 / Tickersymbol: A7A) ist einer der ersten und größten auf den Financial Services Technologies ("fintech") Bereich fokussierten Company Builder und Investoren in Europa. Der Schwerpunkt von FinLab ist die Entwicklung deutscher fintech-Start-up-Unternehmen sowie die Bereitstellung von Wagniskapital für deren Finanzbedarf, wobei jeweils eine langfristige Beteiligung und Begleitung der Investments angestrebt wird. Darüber hinaus investiert FinLab global im Rahmen von Venture-Runden in fintech-Unternehmen, vor allem in den USA und in Asien. *Pressekontakt:* FinLab AG investor-relations@finlab.de http://www.finlab.de Telefon: +49 69 719 12800 *Über die AUTHADA GmbH:* Die AUTHADA GmbH ist ein Cybersecurity-Startup und Spin-off der Hochschule Darmstadt mit Gründung im Mai 2015. Die Identifizierungslösungen von AUTHADA bauen auf der eID-Funktionalität des neuen Personalausweises auf. Mittels eines mobilen oder stationären NFC-fähigen Endgerätes werden Personen in Sekunden identifiziert. Die Lösung ist rechtssicher auf Grundlage deutscher und EU- Gesetzgebung, sowie anwendungssicher aufgrund der Zertifizierung durch das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI). *Pressekontakt:* AUTHADA GmbH info@authada.de https://authada.de https://twitter.com/AUTHADA_GmbH Telefon:+49 6151 2752 500 Ende der Pressemitteilung Emittent/Herausgeber: FinLab AG Schlagwort(e): Finanzen 2018-05-15 Veröffentlichung einer Pressemitteilung, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: FinLab AG Grüneburgweg 18 60322 Frankfurt am Main Deutschland Telefon: +49 (0)69 719 12 80 - 0 Fax: +49 (0)69 719 12 80 - 011 E-Mail: investore-relations@finlab.de Internet: www.finlab.de ISIN: DE0001218063 WKN: 121806 Indizes: Scale 30 Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Scale), Stuttgart, Tradegate Exchange Ende der Mitteilung DGAP-Media 685709 2018-05-15

