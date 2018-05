Die Hylea Group S.A., ein noch junges Unternehmen am KMU-Anleihen-Markt, wurde unlängst für ihren Beitrag zu den weltweiten UN-Nachhaltigkeitszielen ausgezeichnet. Die Anleihen Finder Redaktion hat mit Oliver Schneider, Investor Relations Manager der Hylea Group, über das Unternehmen, seine Geschäftstätigkeit als Paranuss-Produzent in Bolivien und dessen weitere Ausrichtung gesprochen.

Anleihen Finder: Hallo Herr Schneider, können Sie uns und unserer kapitalmarktinteressierten Leserschaft die Hylea Group kurz vorstellen. Welcher Geschäftstätigkeit geht das Familienunternehmen Hylea nach und welche Produkte stellen Sie her?

Oliver Schneider: Die Hylea 1884 S.R.L. verarbeitet und exportiert seit nun fast 100 Jahren Paranüsse aus dem Bundesland Pando, das inmitten des Amazonasregenwaldes liegt. Die Paranuss ist das wichtigste Exportgut dieser Region. Zur weiteren Diversifikation werden Wildkakao und Chia-Samen angebaut und vermarktet. Die Hylea Group S.A. ist die Holdingstruktur unter der die gesamte Paranuss-und Naturprodukt Wertschöpfungskette abgebildet werden kann. Das bedeutet, dass von der Ernte der Paranuss (Rohware) zur Verarbeitung zur bio-zertifizieren Exportware bis in die Regale der Handelsketten alle Schritte in unserem Einflussbereich liegen.

Anleihen Finder: Wie ist die Hylea Group in Gänze aufgebaut und strukturiert?Oliver Schneider: Unter dem Dach der Hylea Group arbeiten drei AGs, die mit unterschiedlichen Expertisen, die geschlossene Wertschöpfungskette ermöglichen. Die Hylea 1884 S.R.L. gewährleistet den Ankauf und die Produktion der Rohware vor Ort und ist auch für alle sozialen Projekte für die indigene Bevölkerung verantwortlich. Dazu gehören Bereitstellung von Schulen, Unterkünfte für die Angestellten, sauberes Wasser, Stromversorgungulen und medizinische Versorgung. Die Hylea Foods AG mit Sitz in Mönchengladbach kümmert sich mit sehr großem Erfolg darum, unsere hochwertigen Produkte weltweit bei renommierten Handelsketten zu vermarkten. Die Hylea Regenwaldprojekte AG mit Sitz in Mannheim fördert und entwickelt weitere Projekte zur nachhaltigen und sozialen Bewirtschaftung des Regenwaldes.

"Lückenlose Nachverfolgbarkeit der Ware"

Anleihen Finder: Hylea gehört zu den größten Paranuss-Exporteuren weltweit. Wodurch erzielen Sie die besondere Qualität Ihrer Nüsse bzw. der Hylea-Naturprodukte?

Oliver Schneider: ...

