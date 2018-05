RWE-Aktionäre konnten sich in der vergangenen Woche über eine Dividende in Höhe von 1,50 Euro je Aktie freuen, das bedeutet eine Dividenden-Rendite von rund 7,5%. Wie heute bekannt wurde, hat der Energiekonzern im ersten Quartal einen Gewinnrückgang verzeichnet. Dies lag vor allem an geringeren Ergebnissen aus der konventionellen Stromerzeugung. Das bereinigte operative Ergebnis...

Den vollständigen Artikel lesen ...