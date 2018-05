Bad Marienberg - Bilfinger (ISIN DE0005909006/ WKN 590900) hat sich im ersten Quartal 2018 planmäßig entwickelt - und das Marktumfeld wird zunehmend positiver, so das Unternehmen in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der Pressemeldung:Der Auftragseingang ist das vierte Quartal in Folge gewachsen. Er stieg deutlich auf 1.101 Mio. Euro (Vorjahr: 928 Mio. Euro). Auf organischer Basis betrug das Wachstum im Vergleich zum Vorjahresquartal 21 Prozent, der Wert ist um Verkäufe und Wechselkurseffekte bereinigt. Der Auftragsbestand lag bei 2.689 Mio. Euro (Vorjahr: 2.568 Mio. Euro), ein organischer Zuwachs von 9 Prozent.

