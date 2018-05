Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Deutsche Wohnen nach Zahlen zum ersten Quartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 43,50 Euro belassen. Der Immobilienkonzern verzeichne weiterhin ein starkes Wachstum der Mieteinnahmen und hohe Gewinnmargen bei Objektverkäufen, schrieb Analyst Neil Green in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Zudem hätten die Objektwerte in der Region Berlin noch solides Wachstumspotenzial./edh/zb Datum der Analyse: 15.05.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0037 2018-05-15/09:48

ISIN: DE000A0HN5C6