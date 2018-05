ENI, Total & Shell: Ölpreise im Aufwind

Die Aufkündigung des Atomabkommens mit dem Iran durch die USA hat die Ölpreise angeschoben. In dieses Umfeld passt die neue Protect Multi Aktienanleihe mit Partizipation auf drei Ölaktien.

Donald Trump hat wieder "zugeschlagen": Trotz des massiven Widerstands europäischer Partner hat der US-Präsident das Ende des Atomdeals mit dem Iran bekanntgegeben. Zudem kündigte Trump an, sein Land werde massive Wirtschaftssanktionen gegen den Iran verhängen. Der Rückzug der USA aus dem Atomabkommen stieß weltweit auf Ablehnung. Zahlreiche andere Staaten, vor allem in Europa, kündigten an, sich weiterhin an das Abkommen halten zu wollen.

Auch wirtschaftlich hatte Trumps Entscheidung Folgen: Die Ölpreise schossen kräftig in die Höhe. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Juli dieses Jahres kostete am Morgen nach Trumps Entscheidung 76,70 Dollar. Das waren 1,85 Dollar mehr als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur Lieferung im Juni kletterte um 1,60 Dollar auf 70,66 Dollar. Die Ölpreise sind damit wieder auf dem höchsten Niveau seit 2014, das sie bereits zu Beginn der vergangenen Woche erreicht hatten.

