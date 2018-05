Biotest AG: Biotest steigert den Umsatz im ersten Quartal 2018 um 34% DGAP-News: Biotest AG / Schlagwort(e): Quartalsergebnis Biotest AG: Biotest steigert den Umsatz im ersten Quartal 2018 um 34% 15.05.2018 / 10:00 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. PRESSEMITTEILUNG Biotest steigert den Umsatz im ersten Quartal 2018 um 34% - Prognose bestätigt - Q1 2018 EBIT beläuft sich auf -3.0 Mio. EUR nach -33.2 Mio. EUR in Q1 2017 Dreieich, 15. Mai 2018. Im ersten Quartal 2018 erwirtschaftete die Biotest Gruppe Umsatzerlöse in Höhe von 88,0 Mio. EUR nach 65,7 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum. Dies entspricht einer Zunahme von 33,9 %. Bei dem starken Anstieg im Vergleich zum Vorjahreszeitraum sollte der belastende Einmaleffekt des ersten Quartals 2017 berücksichtigt werden, der sich durch den erfolgten Rückruf verschiedener Chargen des Produkts Humanalbumin ergeben hat. Das EBIT der fortgeführten Geschäftsbereiche belief sich im ersten Quartal 2018 auf -3,0 Mio. EUR (Vorjahreszeitraum: -33,2 Mio. EUR). Darin enthalten sind Aufwendungen für das Biotest Next Level Projekt in Höhe von 15,2 Mio. EUR (Vorjahreszeitraum: 12,0 Mio. EUR). Das EBIT des Vorjahres war darüberhinaus durch den Albuminrückruf belastet. Im Kernsegment Therapie wurde in den ersten drei Monaten des Geschäftsjahres 2018 ein EBIT in Höhe von -2,1 Mio. EUR erzielt (Vorjahreszeitraum: -33,4 Mio. EUR). Das Ergebnis nach Steuern der fortgeführten Geschäftsbereiche betrug -8,1 Mio. EUR (Vorjahreszeitraum: -24,9 Mio. EUR). Im ersten Quartal 2018 erfolgte keine Erfassung des Veräußerungsgewinns des Verkaufs der US-Gesellschaften. Da der Vollzug des Verkaufsvertrages noch von der Zustimmung der amerikanischen Wettbewerbsbehörde FTC (Federal Trade Commission) abhängt und sich noch Anpassungen des Kaufpreises aufgrund des jetzt noch nicht bestimmbaren Net Working Capitals am Closing Date ergeben können, ist eine verlässliche Schätzung des Kaufpreises nicht möglich. Aufgrund der Unsicherheit entspricht die Gegenleistung dem Herausgabeanspruch gegenüber dem Treuhänder, der mit dem Buchwert der abgehenden Nettovermögenswerte erfasst ist. Bei Vollzug des bestehenden Vertrages könnte ein Veräußerungsgewinn aus dem Verkauf der US-Gesellschaften in Höhe von 100 bis 200 Mio. EUR erzielt werden. In diesem Zusammenhang haben die Biotest Pharmaceuticals Corporation (BPC) und ihre frühere Muttergesellschaft, die Biotest AG und ADMA Biologics, Inc. (ADMA), gestern Abend eine Aktienübertragungs-, Änderungs- und Verzichtsvereinbarung unterzeichnet. BPC wird alle ADMA-Stammaktien ohne Stimmrecht (non-voting common stock) an ADMA übertragen. Unter anderem verzichtet ADMA im Gegenzug auf die Rückkaufrechte von zwei ADMA Plasma-Sammelstationen von BPC und entbindet Biotest von möglichen Haftungsansprüchen im Zusammenhang mit dem ursprünglichen Rahmenkaufvertrag. Ausblick: Die Prognose der Biotest Gruppe hat sich gegenüber der Darstellung im Geschäftsbericht 2017 (Seite 28) nicht wesentlich verändert. Die Quartalsmitteilung ist auf der Internetseite des Unternehmens unter http://www.biotest.com/de/de/investor_relations/news_und_publikationen_/publikationen/quartalsberichte.cfm abrufbar. Über Biotest Biotest ist ein Anbieter von Plasmaproteinen und biotherapeutischen Arzneimitteln. Mit einer Wertschöpfungskette, die von der vorklinischen und klinischen Entwicklung bis zur weltweiten Vermarktung reicht, hat sich Biotest vorrangig auf die Anwendungsgebiete Klinische Immunologie, Hämatologie und Intensiv- und Notfallmedizin spezialisiert. Biotest entwickelt und vermarktet Immunglobuline, Gerinnungsfaktoren und Albumine, die auf Basis menschlichen Blutplasmas produziert werden und bei Erkrankungen des Immunsystems oder der blutbildenden Systeme zum Einsatz kommen. Darüber hinaus entwickelt Biotest monoklonale Antikörper, unter anderem in den Indikationen Blutkrebs und Systemischer Lupus Erythematodes (SLE), die biotechnologisch hergestellt werden. Biotest beschäftigt weltweit mehr als 1.600 Mitarbeiter. Die Vorzugsaktien der Biotest AG sind im SDAX der Deutschen Börse gelistet. Disclaimer Dieses Dokument enthält zukunftsgerichtete Aussagen zur gesamtwirtschaftlichen Entwicklung sowie zur Geschäfts-, Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage der Biotest AG und ihrer Tochtergesellschaften. Diese Aussagen beruhen auf den derzeitigen Plänen, Einschätzungen, Prognosen und Erwartungen des Unternehmens und unterliegen insofern Risiken und Unsicherheitsfaktoren, die dazu führen können, dass die tatsächliche wesentlich von der erwarteten Entwicklung abweicht. 