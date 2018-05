Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Wien (pts016/15.05.2018/09:30) - Business ist Krieg. Wer das nicht glauben kann, der lebt in einer rosaroten Blümchenwelt ohne Sinn für Realität. Die Geschäftswelt war von jeher brutal und jeder hat nur auf seinen Vorteil oder Gewinn geachtet. Wer jemals die Marketingschlachten oder die Übernahmekämpfe großer Konzerne miterlebt hat, der weiß, wovon die Rede ist. Wer sich fit hält, wird auch weiter Siege einfahren. Immer mehr Unternehmer steigen daher in den Ring und sparren sich mit kreativen Vordenkern, um neue Ideen für Marketing, Werbung und PR zu generieren. Der Werbetherapeut, Buchautor und Coach Alois Gmeiner ist so ein Sparringspartner für Unternehmer. Er sagt: "Es ist faszinierend, mit gestandenen Unternehmern in den Ring zu steigen und gegenseitig mit den Köpfen aneinanderzurennen. Dinge anders zu denken als bisher und Neues zu wagen. Das tut manchmal zwar weh, aber das Ergebnis sind neue Ideen und mehr Power im Marketing, in der Werbung und in der PR! Und darum geht es schließlich!" Der erste Schritt für Start-ups, Freiberufler oder Unternehmer ist der Gratis-Werbecheck auf der Seite des Werbetherapeuten: https://www.werbetherapeut.com/gratis-werbecheck Die größten Guerilla-Marketing-Kämpfer werden die größten Gewinner Wer in der heutigen Zeit Marketingausgaben immer noch als verzichtbar ansieht, der hat die Power von Marketing nicht verstanden. Der Werbetherapeut: "Marketing muss nicht immer viel Geld kosten. Guerilla-Marketing ist die Lösung aus dem Budgetdilemma. Das habe ich in meinem Buch 'No-Budget Marketing' hinlänglich erklärt. Und dennoch glauben immer noch Unternehmer, ohne Budget die Welt aus den Angeln heben zu können. Sorry, aber zaubern kann ich nicht. Aber es ist komisch, die Besten der Branche sind auch immer die aktivsten. Gerade war ich wieder in Niederösterreich, bei einem der größten noch familiär geführten Möbelhäuser von Österreich. Und gemeinsam mit dem Chef haben wir innerhalb kürzester Zeit eine komplett neue und impactstarte Kommunikationsstrategie erarbeitet. Das passiert nur, wenn die beiden Sparringpartner auch auf Augenhöhe agieren und neue Ideen auch zulassen. Aus meiner langjährigen Erfahrung weiß ich - die aufgeschlossensten Sparringpartner sind meist jene, die in ihrem Betrieb ohnehin innovativ sind und das meiste richtig machen. Es sind jene, die sich durch Kreativität, Coachings, Seminare oder Beratungen Ihren Vorsprung erhalten wollen." Guerilla-Marketing-Sparring für mehr Umsatz und Markenbekanntheit! Infos zu Kreativ-Coachings und Sparrings mit dem Werbetherapeuten: per Mail an werbetherapeut@chello.at oder über folgende Webseite: https://www.werbetherapeut.com/gratis-werbecheck (Ende) Aussender: Der Werbetherapeut Ansprechpartner: Alois Gmeiner Tel.: + 43 699 133 20 234 E-Mail: werbetherapeut@chello.at Website: www.werbetherapeut.com Quelle: http://www.pressetext.com/news/20180515016

