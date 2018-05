Die Baumot-Aktie (ein führender Anbieter im Bereich der Abgasnachbehandlung) hat auf Jahressicht 22,1% an Wert gewonnen (6-Monats-Performance: +6,1%) und notiert aktuell bei 2,90 Euro. Im vergangenen Jahr verlor Baumot an der Börse 29,0% an Wert, während in 2016 ein Verlust in Höhe von 9,4% auf der Anzeigetafel stand. Das Jahr 2013 war bislang das erfolgreichste der Baumot-Aktie,...

